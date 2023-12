Unfall: Stau auf dem Autobahnzubringer

Arnsberg Vor der Auffahrt Niedereimer hat es gekracht. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Update: Soeben ist der Zubringer (B229) wieder freigegeben worden, die Unfallaufnahme ist beendet. Das berichtet die Arnsberger Polizei.

Eine Spur war gesperrt, der Stau lang. Foto: Anja Jungvogel

Aktuell staut es sich auf dem Autobahnzubringer bei Burger King in Arnsberg. Dort sind ein Auto und ein Lastwagen zusammmengestoßen, die Ursache ist noch unbekannt. In dem Pkw saßen ein Mann und eine Frau, beide wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und gelten als leicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg