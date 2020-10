Unfallflucht in Neheim: Polizei sucht zwei Motorradfahrer

Nach einer Unfallflucht in Neheim sucht die Polizei Zeugen.

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße „Im Ohl“ sucht die Polizei nach einem weiß-schwarzen Motorcross-Motorrad mit einem neon-grünen Streifen.

Der Tathergang: Am Freitag, 23. Oktober, um 17.40 Uhr musste eine 45-jährige Frau aus Bestwig, die in Neheim unterwegs war, beim Abbiegen auf ein Grundstück anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Hierbei fuhr das Motorrad auf das stehende Auto auf. Auf dem Zweirad befanden sich zwei junge Männer. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchteten diese mit der Motorcross-Maschine in Richtung Trift. Bei dem weiß-schwarzen Motorrad handelt es sich vermutlich um eine 125er-Motorcross-Maschine. Ein amtliches Kennzeichen war nicht angebracht.

Täterbeschreibung

Die beiden „mitteleuropäisch aussehenden“ Jugendlichen waren etwa 16 bis 18 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Beide trugen jeweils einen schwarzen Helm und schwarze Joggingbekleidung. Eine Fahndung nach dem Motorrad blieb ohne Erfolg.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, 02932 - 90 200.