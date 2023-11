Ungarnfreunde waren zu Besuch in Ungarn. Hier ist die Übergabe des Gastgeschenks und der Geldspende in Höhe von 1000 Euro zu sehen.

Sundern Das letzte Treffen zwischen den Dörfern Stockum und Magyaregregy war 2019. Ein Grund mehr, warum sich die Reisenden sehr gefreut haben.

Die Gruppe, bestehend aus 16 Personen, war mit zwei Bullis auf dem Weg in das Partnerdorf. Alle Mitfahrer waren voller Vorfreude, da das letzte Treffen bereits 4 Jahre (September 2019) zurückgelegen hatte. Seinerzeit waren die ungarischen Freunde zu Besuch in Stockum. Die für 2020 geplante Fahrt nach Ungarn musste aufgrund von Covid-19 verschoben werden, daher die lange Zeitspanne.

Nach der circa 15-stündigen Fahrt sind die beiden Bullis im Partnerdorf Maqyaregregy angekommen. Der Treffpunkt war die Pension im Dorf. Aufgrund der langen, anstrengenden Reise war es jedoch ein kurzer Abend und es ging nach einer herzlichen Begrüßung und einem gemeinsamen Abendessen zu den jeweiligen Gastfamilien.

Mehr als eine Partnerschaft

Nach dem ausgiebigen Frühstück am Samstagmorgen stand ein ereignisreicher Tag an. Zunächst wurde eine Destillerie im Nachbarort Kárász besichtigt. Nach einer kleinen Führung stand bei sonnigem Wetter eine Auswahl von drei verschiedenen Sorten Palinka zur Verköstigung im Biergarten der Destillerie bereit.

Der nächste Programmpunkt ist ein besonderer: Die Besichtigung des neu angeschafften Vereinshauses des ungarischen Stockumvereins Magyaregregy, welches als Gemeindehaus für das dortige Dorfleben und Treffpunkt für zukünftige Besuche vorgesehen ist. Die Gruppe konnte sich vor Ort einen Eindruck von dem Objekt verschaffen, es ist viel Potenzial vorhanden, es steht aber auch noch einiges an Renovierungsarbeit an. Nach dem Abendessen haben der 1. Vorsitzende Friedhelm Stöcker, der 2. Vorsitzende Detlef Pütter und die Kassiererin Monika Schulte-Rosier das Gastgeschenk, ein bedrucktes Bild mit Motiv des Stockumer Ortskernes, sowie eine Geldspende in Höhe von 1000 Euro übergeben. Die Geschenke lösten Begeisterung aus, alle waren sehr gerührt. Die Geldspende ist für die weiteren Renovierungsarbeiten am Vereinshaus vorgesehen.

Begeisterung und gutes Wetter

Am Sonntagmorgen fand wieder ein gemeinsames Frühstück in der Pension statt. Anschließend ging es zu der Burg Máré-vár, um diese zu besichtigen. Das Wetter hat auch am Sonntag mitgespielt, Sonnenschein und nicht zu warm. Dort gab es einige Informationen rund um die Historie durch den Verwalter erhalten. Nachdem die Führung beendet war, wurde unterhalb der Burg zum gemeinsamen Mittagessen gegrillt.

Der Sonntagnachmittag stand zur freien Verfügung, damit auch genügend Zeit für persönliche Besuche/Unternehmungen vorhanden war, bevor man sich erneut zum gemeinsamen Abendessen in der Pension getroffen hat. Am Montagmorgen, nach einer schönen, wenn auch zu kurzen gemeinsamen Zeit, hieß es dann leider schon wieder Abschied nehmen. Nach dem Frühstück ist die offizielle Verabschiedung durch Angela Fülop und Friedhelm Stöcker erfolgt, im Anschluss daran fanden noch sehr emotionale, persönliche Verabschiedungen statt. Nach ca. 15 Stunden Fahrzeit ist die Reisegruppe gegen Mitternacht wieder in Stockum eingetroffen.

Lesen Sie auch

Abschließend lässt sich sagen, dass der Besuch im Partnerdorf wieder ein voller Erfolg gewesen ist. Die gebotene Gastfreundlichkeit ist unbeschreiblich, die zusammen verbrachte Zeit hat gezeigt, dass es sich um mehr als eine Partnerschaft handelt. Im Laufe der Zeit sind tiefe Freundschaften entstanden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg