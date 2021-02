Unternehmerfamilie Krengel gründet Wepa-Stiftung

Müschede. Unternehmerfamilie Krengel von Wepa in Müschede will mit Wepa-Stiftung Hygiene, Nachhaltigkeit und lebenslanges Lernen fördern.

Die langfristige Förderung gemeinnütziger Initiativen in den Themenfeldern Hygiene, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen und Familienunternehmertum ist Ziel der neu gegründeten Wepa-Stiftung mit Sitz in Arnsberg. Die Stiftung wurde von der Unternehmerfamilie Krengel gegründet, um in diesen Themenfeldern über das Wirken des Familienunternehmens hinaus einen langfristigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Am Freitag überreichte Regierungspräsident Hans-Josef Vogel dem Vorstand der Wepa-Stiftung, Andreas Krengel und Ingmar Lohmann, die Stiftungsurkunde. Digital zugeschaltet waren die Mitglieder des Stiftungskuratoriums, die Mitglieder der Unternehmerfamilie Krengel sowie der Vorstand der Wepa-Gruppe. „Die Wepa-Gruppe ist ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen mit einem klaren Purpose: „Zusammen für ein besseres Leben.

Andreas Krengel. Foto: WEPA

Mit der gemeinnützigen und unternehmensverbundenen Wepa-Stiftung stärken wir das, was uns als Unternehmerfamilie Krengel und Familienunternehmen ausmacht und uns in unserem täglichen Tun antreibt: gemeinsam Verantwortung übernehmen und Zukunft gestalten“, erläutert Andreas Krengel, der ebenfalls Mitglied im Vorstand der Wepa- Gruppe ist. „Ich freue mich,dass sie die Stiftung mit ihrem Stiftungszweck auf so wichtige Zukunftsthemen ausgerichtet hat“, gratulierte Regierungspräsident Hans-Josef Vogel.