Unwetter Unwetter an Ruhr und Röhr: So ist die Bilanz der Feuerwehren

Arnsberg/Sundern. Das Gewitter-Unwetter brach am Montagnachmittag über Arnsberg und Sundern herein. Hier ist die Bilanz der Feuerwehren.

Zur besten Kaffeezeit wurde es finster. Ein kurzes Grummeln, erste Windböen und schon brach das Unwetter über Arnsberg und Sundern am späten Montagnachmittag hinein. Anders als im benachbarten Menden blieb es für die Feuerwehren dennoch halbwegs ruhig.

In Sundern musste lediglich die Einheit Langscheid unwetterbedingr ausrücken. Wie Sprecher Jürgen Voss mitteilt staute sich in einem Kanal am Bildungszentrum am Sorpesee Wasser. Um eine Überflutung zu verhindern, wurde das Wasser abgepumpt.

In Arnsberg traf das Unwetter einen Baum am Finanzamt. Ein größerer Ast brach hier und wurde zum Sicherheitsrisiko. Die Feuerwehr musste ihn absägen.

