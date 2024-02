Unwetterwarnung Arnsberg/Sundern: Erst Sturm, dann Schnee?

Arnsberg/Sundern Unwetterzentrale nimmt Arnsberg und Sundern in Vorwarn- und Warnstufe auf. Das könnte uns in der Nacht und am Mittwoch erwarten.

Die Unwetterzentrale Nordrhein-Westfalen sagt in der Nacht zu Mittwoch für den Bereich Arnsberg und Sundern noch stürmisches Wetter voraus. Die Region ist noch bis Mittwochmorgen in der Warnstufe Orange eingeteilt - das ist die erste von drei Warnstufen für bestätigte Wetterlagen. In beiden Städten sind Sturm und Orkanböen bis 75 km/h zu erwarten.

Für den Mittwoch sagt die Unwetterzentrale für Arnsberg und Sundern in der Vorwarnstufe Gelb die Wahrscheinlichkeit von stärkeren Schneefällen vor. Ansonsten sei - so die vorhergegangene Vorwarnung - bis in die Nacht zu Freitag mit Starkregen mit 50-70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zu rechnen. Die gelbe Warnstufe ist eine Vorwarnung, der die Warnstufe Orange folgen könnte.

