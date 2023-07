Upcycling künstlerisch gestalten in Arnsberg

Arnsberg. Druckwerkstatt für Kinder von acht bis zwölf Jahren zum Ferienende. Angebot am 4. August. Wo Sie Ihr Kind anmelden können, lesen Sie hier

Die Klimagruppe Arnsberg bietet zum Ferienende eine „Upcycling-Druckwerkstatt“ am Freitag, 4. August, an. Kinder im Alter von etwa acht bis zwölf Jahren sind von 15 bis 17 Uhr herzlich ins Stadtlabor am Neumarkt 24 in Arnsberg eingeladen.

Die Künstlerin Anna Käse macht die jungen Teilnehmenden mit dem Handwerk des Tiefdrucks bekannt, wobei mit Hilfe von Tetrapacks und ausgedienten CDs kreativ gestaltet wird. Geplant ist, mit der Stahlnadel Vertiefungen nach eigenen Vorstellungen in das Material zu kratzen, Tiefdruckfarbe einzureiben, diese oberflächlich wegzuwischen, um dann mit der Tiefdruckpresse mehrfarbige Abzüge auf Büttenpapier zu erstellen. Die einzelnen Zwischenschritte werden im gemeinsamen Tun erlebt und eingeübt.

Anmelden können Eltern ihre Kinder per E-Mail bei hadewicheggermont@yahoo.de. Dieses Angebot fügt sich ins Konzept des Treffpunktes Nachhaltigkeit ein, der regelmäßig jeden Dienstag von 10 bis 13 Uhr sowie am ersten und dritten Freitag jeden Monats von 14 bis 17 Uhr zur Vernetzung und zum Gespräch geöffnet ist. Eltern, die am 4. August ihre Kinder bringen oder abholen, können die Gelegenheit zur Abgabe gebrauchter Handys und Druckerpatronen nutzen.

