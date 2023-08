Arnsberg. Ein Arnsberger Vater spricht Tacheles: „Schweigefuchs bringt bei Drogen nix.“ Er steht hinter der Initiative fragEltern.de und die Lesereise.

„Die Vernetzung der Kinder ist besser als die der Mafia“, sagt ein Arnsberger Vater, der unerkannt bleiben möchte, „und ein drogenabhängiges Kind lügt dich immer an!“ Er spricht aus Erfahrung, erlebte die Drogensucht seines Kindes hautnah und versucht heute, Familien in ähnlichen Situationen mental zu unterstützen. „Kein Fall ist gleich, aber die Sorgen sind es.“

Als sein Kind 13 oder 14 Jahre alt ist, so schätzt er, beginnt es zu kiffen. Cannabis sei nach wie vor die Einstiegsdroge Nr. 1. Direkt spielt er mit offenen Karten und versucht, sich Hilfe von verschiedensten Akteuren in Arnsberg und Umgebung zu holen. Wendepunkt Arnsberg, Akis, Beratungsstellen – sogar an einem Seminar für gewaltfreie Kommunikation nimmt er teil.

„Aber Schweigefuchs und Hase im Rollenspiel bringen nix“, sagt er, „das interessiert die Jugendlichen reichlich wenig. Sie hören dann eh nicht auf dich – jeden Tag ist Krieg.“ Der Arnsberger versucht alles, um herauszufinden, was mit seinem Kind los ist – nutzt dafür sogar seine Position als Jugendtrainer. „Ich dachte, dass ich durch die gute Beziehung zu den Jugendlichen etwas erfahre“, sagt er, „aber das war ein Trugschluss. Die sagen nichts, selbst wenn sie es wissen. Die hauen sich nicht gegenseitig in die Pfanne.“

Das eigene Leben des Arnsbergers leidet

Immer mehr versinkt sein Kind im „Drogensuff“, und auch in der Beschaffungskriminalität. Gesprächsversuche seines Vaters blockt es mit Worten wie „Du hast doch gar keine Ahnung“ ab. Es belügt ihn, lässt ihn im Glauben, einen besseren Weg einzuschlagen und enttäuscht ihn abermals.

Indes versinkt der in Vollzeit berufstätige Vater seinen Schuldgefühlen. Versucht alles, um Zeit mit seinem Kind zu verbringen und etwas herauszubekommen. „Was war der Auslöser? Das wirst’e nie rauskriegen!“ Jede Gelegenheit versucht der Vater zu nutzen, um seinem Kind ins Gewissen zu reden. „Und oft hatte ich auch das Gefühl: Ja, er hat es gecheckt.“ Doch der Dämpfer folgte prompt.

Lesung und Austausch in Arnsberg Der Drogenkonsum unserer Kinder: Was Eltern erleben, wie sie handeln, was ihnen hilft. Aus Sicht von Eltern und Betroffenen. Die Veranstaltung ist kosten- und anmeldefrei. Jeder ist herzlich willkommen. Für Rückfragen: 02932/201-2270 Wann: 15. August 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr bis 20 Uhr Wo: Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg (Clemens-August-Str. 116, 59821 Arnsberg). Begrüßung durch Susanne Beyer (Wendepunkt Arnsberg); Lesung ARWED e.V., Podiumsdiskussion und Austausch.

Das eigene Leben – Freundschaft, Freizeitgestaltung, Job – zerbricht. Ebenso wie die eigene Seele. „Du wirst paranoid. Siehst in jedem und allem eine Gefahr“, sagt er, „du achtest auf die Augen, auf das Verhalten – auch von deinem zweiten Kind.“ Und er selbst sei ebenso völlig neben der Rolle gewesen – hätte sogar zwei Verkehrsunfälle gehabt, weil er mit seinen Gedanken bei seinem Kind war. „Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich dachte, dass jetzt alles besser wird“, sagt er. Denn der Arnsberger hatte es geschafft, sein Kind für eineinhalb Stunden auf dem Sportplatz zu halten.

Mit dem Kopf woanders: Zwei Verkehrsunfälle in Arnsberg

Auf der Rückfahrt habe das Kind im Auto gesagt, dass es ihn nach dem Kreisverkehr herauslassen könne, es würde noch mit Freunden chillen. „Das war wie ein Schlag vor den Kopf für mich – ich war völlig neben der Spur. Konnte nicht klar denken. Und habe dann einen Unfall im Kreisverkehr gebaut.“ Und sein Kind? Habe gegrinst und sei nach dem Unfall trotzdem noch losgezogen. „Du machst die Spielchen mit und bleibst im Hamsterrad oder du steigst aus“, sagt er, „ich habe mich lange mitgedreht.“

Der Arnsberger beschließt, mehr über die Denkweisen eines betroffenen Kindes oder Jugendlichen zu erfahren – und trifft sich mit einer jungen Frau, die selbst einmal drogenabhängig war. „Von ihr erwartete ich mir Antworten, wie mein Kind tickt.“ Ihre Aussagen schocken ihn, stechen ihn mitten ins Herz. Offenbar muss er sein Kind erst komplett verlieren, bevor er es zurückbekommen kann. Seine Entscheidung: „Als mein Kind 17 Jahre alt war, warf ich es raus!“

Natürlich hatte er zuvor schon des Öfteren ebensolche Ratschläge gehört: Du musst dein Kind rauswerfen. Es muss einmal auf die Nase fallen. „Doch mal ehrlich: Wer schmeißt denn sein eigen Fleisch und Blut einfach so raus?“ Dazu müsse zunächst einmal ein Umdenken im Kopf stattfinden. Letztendlich hat aber genau dieser Schritt einen Wendepunkt im Leben des Kindes (und des Vaters) ausgelöst.

Erste Schritt ist der Schwerste

Jeder Zehnte 12- bis 17-jährige Jugendliche (10,6 Prozent) hat schon einmal eine illegale Droge konsumiert, von den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren ist es fast die Hälfte (47,2 Prozent) (BZgA-Forschungsbericht 2020). Drogen gehören zum Rauschmittel-Konsummuster Heranwachsender dazu. Der Arnsberger hat gelernt, mit seiner Situation umzugehen und sich auf die Fahne geschrieben, andere Eltern zu unterstützen.

„Dabei gibt es aber kein Patentrezept, was richtig oder falsch ist“, sagt er, „daher hoffe ich, dass viele betroffene Menschen zur Lesereise in Arnsberg kommen.“ Gemeint ist die Lesereise der Initiative fragEltern. Auf fünf Stationen in NRW ist das Kampagnenteam von fragEltern seit Juni unterwegs, um den Erfahrungsweitergeber Interessierten und Betroffenen bekannt zu machen. Gefördert wird die Lesereise durch die AOK NordWest und die AOK Rheinland/Hamburg.

Der Erfahrungsweitergeber ist ein Buch, das den Weg durch die Drogensucht der Kinder aus der Perspektive von Eltern und Betroffenen selbst aufzeigt. „Dieses Buch wäre mir vor sieben Jahren eine echt große Hilfe gewesen“, sagt der Arnsberger Vater. Das Ganze ist ein Herzensprojekt von der Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e.V. in NRW (ARWED) und der Christiane F. Foundation. Eine Sammlung des über 30-jährigen Erfahrungsschatzes der Eltern-Selbsthilfe und der Erfahrung ehemals Drogensüchtiger.

Mit einem Info-Stand wird das Kampagnen-Team von fragEltern am 15. August zunächst in der Fußgängerzone in Neheim von 11 bis 14 Uhr für das Thema sensibilisieren. Von 18.30 Uhr bis 20 Uhr wird dann die Lesung zum Erfahrungsweitergeber im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg angeboten. „Ich werde auch dabei sein und wünsche mir, dass betroffene Eltern diesen ersten Schritt wagen. Denn der erste Schritt ist der Schwerste.“

Projekt-Ansprechpartnerinnen:

Thekla Hanke, ARWED e.V., Kampagnen-Team fragEltern, Kontakt: 0171-4140809, thekla.hanke@arwed-nrw.de; Infos zur Lesereise auch unter www.fragEltern.de.

Selbsthilfekontaktstelle für den Hochsauerlandkreis AKIS, Kontakt: selbsthilfe@arnsberg.de, 02932/201-2270

