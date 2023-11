Veranstaltung: Prima Klima durch Windenergie?

Sundern Die VHS lädt ein zu einem Podiumsgespräch nach Sundern: Experten und Betroffene sollen dabei zu Wort kommen

Das Thema „Energiewende“ ist mittlerweile in aller Munde. Um den Klimawandel zumindest abzuschwächen oder in seinem Fortgang zu verlangsamen, wird seit vielen Jahren um eine neue Energiepolitik gerungen. Im Zentrum steht dabei auch die Frage, inwieweit erneuerbare Energien - beispielsweise Windenergie oder Photovoltaik - als alternative Energieträger dazu einen entscheidenden Beitrag leisten können. Das berichtet die VHS Arnsberg/Sundern und lädt zugleich ein zu einer Diskussion. Sie beginnt am Diienstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in der Aula der Realschule Sundern.

Dabei hat in den vergangenen Monaten auf dem Sunderaner Stadtgebiet insbesondere die Debatte um die Windenergie erheblich an Fahrt aufgenommen: An verschiedenen Stellen des Stadtgebietes sind die Planungen für Windenergieanlagen bereits vorangeschritten. Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die Bedingungen für die Genehmigung von Windenergieanlagen durch den Staat in den letzten Monaten gelockert worden sind. Um für „prima klima“ zu sorgen, wird also eine Menge getan.

Das Bild zeigt Windräder bei Hövel Foto: WP

Zugleich entstehen an vielen Stellen Fragen und Unsicherheiten, die möglicherweise an anderen Stellen für Probleme sorgen. So taucht z.B. oft die Frage auf, wie die Planung von Windenergieanlagen genau verläuft und welchen Einfluss die Menschen bzw. die Stadt vor Ort darauf überhaupt haben? Ebenso interessant dürften Überlegungen sein, ob und inwiefern es mögliche Beteiligungsformen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sundern geben kann?

Wir wollen an diesem Abend umfassend zur aktuellen Situation rund um Fragen der Windenergie in Sundern informieren und so dazu beitragen, dass sich alle Interessierten und Betroffenen eine umfassende Meinung bilden können“, betonen Lars Ohlig (Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur bei der Stadt Sundern) und Dr. Tobias Schulte (Leiter der Volkshochschule Arnsberg/Sundern). Deswegen sollen nicht nur fachliche Expertinnen und Experten, sondern auch unmittelbar Betroffene aus der Bevölkerung und Wirtschaft an diesem Abend zu Wort kommen.

An der Podiumsdiskussion nehmen teil:

Adrian Mork (Bezirksregierung Arnsberg, Stabsstelle Nachhaltigkeit)

Prof. Dr. Rolf Nieder (TU Braunschweig)

Thomas Stock (Stadtwerke Arnsberg)

Irene Kaiser (Ortsvorsteherin Meinkenbracht)

Marion Steinberg/Dana Steinberg (Naturhotel Steinbergs Wildewiese)

Matthias Ostrop (Unternehmensnetzwerk einsU)

Holger Dreeskornfeld (Förster)

Die Moderation werden Dr. Tobias Schulte und Lars Ohlig übernehmen. Ziel ist es natürlich, auch dem Publikum eine Stimme zu geben.

