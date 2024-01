Veranstaltungskalender „heimlicher Star“ beim Jahresempfang

Beim Neujahrsempfang in Hüsten (von links): Nicole La Noutelle (Sparkasse Arnsberg-Sundern), Dr. Michael Schult (Kreisvorsitzender Volksmusikerbund NRW), Manuel Wichert (Spielmannszug „In Treue fest“), Margit Hieronymus (stellv. Bürgermeisterin) und Helmut Melchert.

Hüsten Spielmannszug „In Treue fest“ Ausrichter des Hüstener Empfangs zum Jahresauftakt. Kalender in Auflage von 1000 Stück präsentiert.

Der traditionelle Neujahrsempfang des Heimatkreises Freiheit Hüsten fand Sonntagmorgen in der Schützenhalle statt, Ausrichter war der Spielmannszug „In Treue fest“ - anlässlich seines 100-jährigen Bestehens. Heimatkreis-Vorsitzender Helmut Melchert begrüßte die Gäste und wünschte allen Gesundheit, Zuversicht und Zufriedenheit.

In Hüstener Geschäften vorrätig

Ebenfalls Tradition hat der jährlich erscheinende Hüstener Veranstaltungskalender, der mit über 130 Terminen das zentrale Nachschlagewerk für das Vereins- und Verbandsleben in Hüsten darstellt. Die Broschüre wird mit einer Auflage von 1000 Stück gedruckt und lag beim Neujahrsempfang in der Schützenhalle aus. Weitere Exemplare gibt es in den Hüstener Geschäften.

