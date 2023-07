Verbraucherzentrale Arnsberg gefragt wie lange nicht mehr

Arnsberg. Rekordverdächtig: 6300 Menschen haben sich im vergangenen Jahr mit ihren Anliegen an die Beratungsstelle in der Neheimer Burgstraße gewandt.

Guter Rat ist – nicht teuer. Zumindest nicht bei der Verbraucher-Zentrale (VZ) Arnsberg, deren Mitarbeitende so gefragt sind wie lange nicht: Knapp 6300 Menschen haben sich im vergangenen Jahr mit ihren Anliegen an die Beratungsstelle in der Neheimer Burgstraße gewandt. Das geht aus dem Jahresbericht 2022 vor, der kürzlich ver­öffentlicht und auch Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner vorgestellt wurde. „Wo drückt der Schuh“ bei Verbrauchern in Arnsberg und Umgebung?

„Neben der Corona-Pandemie haben wir ein Krisenjahr erlebt, das bei vielen Menschen bestehende Probleme verschärft und neue aufgetan hat“, fasst Petra Golly zusammen. Gasmangellage, Lieferstopps, massenhafte Preiserhöhungsschreiben der Energieversorger, Ent­lastungspakete sowie oft nicht vorhersehbare Entwicklungen und darauf folgende Anfragewellen stellten auch die Beratungskräfte vor große Herausforderungen, so die Leiterin der heimischen Beratungsstelle weiter. Wir haben die wichtigsten Themenbereiche gegliedert und das Wesentliche herausgearbeitet – hier unser Überblick:

Energierecht, Energiesparen

„Durchschnittlich dreimal mehr als zuvor mussten die Haushalte 2022 für Gas bezahlen, für Strom etwa doppelt so viel“, sagt Volker Mahlich, Verbraucherberater mit dem Schwerpunkt Energierecht. Nicht nur Menschen mit geringen Einkommen habe diese Entwicklung in finanzielle Nöte gebracht. In unzähligen Beratungen informierte Mahlich zur Rechtmäßigkeit von Preiserhöhungen, prüfte die Korrektheit von Abschlagsberechnungen, checkte mögliche Sozialleistungen und half bei drohenden Energiesperren durch die Versorger. Parallel dazu waren Informationen zum Energiesparen und zu Investitionen in energetische Sanierungen/erneuerbare Energien sehr gefragt.

Ansprüche von Verbrauchern

Außerdem waren die Beratungskräfte in Neheim mit bereits bestehenden Problemen von Verbrauchern befasst, z.B. mit untergeschobenen Verträgen, Fakeshops im Internet, betrügerischen Inkassoschreiben sowie Ärger mit Reiseanbietern oder Telekommunikationsunternehmen. In mehr als 1600 Rechtsberatungen/-vertretungen haben sich die Verbraucherschützer – zumeist erfolgreich – für die berechtigten Ansprüche von Ratsuchenden eingesetzt. So konnten z.B. mehrfach Summen in der Höhe von 2000 bis 4500 Euro bei Online-Spieleanbietern zurückgeholt werden, die unerfahrenen Kindern und Jugendlichen zuvor im Internet in Rechnung gestellt worden waren.

Lieferengpässe und Betrügereien

Ob E-Bikes, elektronische Geräte oder Möbel: Die weltweit gestörten Lieferketten führten im vergangenen Jahr zu teils langen Wartezeiten auf bestellte Waren. „Vor allem, wenn schon Vorkasse geleistet wurde, war der Frust groß“, berichtet Beratungsstellenleiterin Golly. Die Beratenden halfen mit Informationen rund um das Kaufrecht – und gegebenenfalls auch dabei, von Verträgen zurückzutreten. Dass manche Dinge knapp, begehrt oder in seriösen Shops gar nicht zu haben waren, rief vermehrt betrügerische Internetanbieter auf den Plan.

In täuschend echt aussehenden Fakeshops gab es u.a. Brennholz, Generatoren und Solaranlagen zu scheinbar unschlagbaren Preisen. Wer hereingefallen war und Vor­kasse geleistet hatte, sah sein Geld meist nicht wieder, konnte nur Anzeige erstatten. Mit dem Online-Tool Fakeshop-Finder schuf die Verbraucherzentrale aber ein nützliches Werkzeug, um die Seriosität von Shops vorab zu prüfen.

Reiserecht

Teilweise chaotische Zustände an NRW-Flughäfen vermiesten im vergangenen Jahr vielen Flugreisenden den Urlaub. Streiks, gestrichene Verbindungen, verpasste Flieger wegen stundenlanger Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen, verlorenes oder zu spät geliefertes Gepäck: Die Beratungsstelle klärte über Fluggastrechte auf und half bei der Forderung nach Erstattungen oder Entschädigungen.

Finanzthemen

Kündigung langfristiger, gut verzinster Sparverträge war 2022 für viele Sparende ein Ärgernis. Ob diese rechtmäßig waren und ob eventuell die Nachberechnung von Zinsen gefordert werden sollte, war eines von vielen Themen im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht. Steigende Hypothekenzinsen ließen für viele die monatliche Belastung deutlich steigen und warfen Fragen zu Anschlussfinanzierungen auf.

Photovoltaik, Wärmepumpe, etc.

Die Energiepreiskrise und daraus resultierende Verunsicherung bestimmten die immens hohe Informationsnachfrage. Wie kann ich meinen Energieverbrauch senken? Welche Heizung ist die richtige? Ist Photovoltaik, eine Wärmepumpe oder eine Kombination von beidem die richtige Wahl? Welche Fördermittel gibt es?

Auf solche Fragen gab die Energieberatung in zahlreichen Vorträgen, Online-Seminaren und an Infoständen Auskunft. Mieter erhielten Tipps, wie sie die steigenden Kosten im Blick behalten und selbst aktiv werden können – etwa durch einfache Spar- und Effizienzmaßnahmen oder eigene Stromerzeugung durch Stecker-Solargeräte. Energieberater Carsten Peters: „In fast jedem Haushalt verstecken sich Einsparpotenziale, die es aufzudecken und zu nutzen gilt. Das nützt dem eigenen Geldbeutel, aber auch dem Klima.“

