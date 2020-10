Niedereimer Vereinsring Niedereimer hält an Martinszug fest

Niedereimer. Aber die Veranstaltung „Ninive im Lichterglanz“ wird coronabedingt abgesagt.

Der Martinszug in Niedereimer ist für Freitag, 6. November, geplant und wird nicht wie in Arnsberg und Neheim aufgrund der Corona-Entwicklung abgesagt. Dies wurde jetzt in der Sitzung des Vereinsrings festgelegt.

Für dessen Durchführung sind allerdings einige Regeln notwendig. So treffen sich die Teilnehmer um 18 Uhr an der Halle Friedrichshöhe. Dort stimmt der Musikverein Niedereimer die Kinder und Erwachsenen musikalisch ein. Danach werden Blöcke aus Kindergartenkindern und Schulkindern sowie gemischte Gruppen aus maximal 10 Personen gebildet. Zwischen diesen Gruppen gehen jeweils zwei Ordner, um den Mindestabstand zu kontrollieren.

Martinszug: Mögliche Änderungen im Ablauf werden frühzeitig bekannt gegeben

Nach einem kleinen Martinszug über Himmelpfortener Weg, Schürholzstraße und Zur Friedrichshöhe werden an der Kirche die Brezeln an die Kinder ausgegeben. Auch dabei spielt der Musikverein. Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit den Zug noch als Ordner begleiten möchte, kann sich beim Vorstand des Vereinsrings melden.

Mögliche Änderungen im Ablauf werden frühzeitig bekannt gegeben.

Am Volkstrauertag-Gedenken, 15. November, dürfen nur maximal 50 Personen teilnehmen. So werden nach dem Hochamt die Kirchbesucher, je ein Fähnrich der örtlichen Gruppierungen sowie der Vereinsringsvorstand der Kranzniederlegung beiwohnen. Die Rede dazu hält der Ortsheimatpfleger.

Die Aktion „Ninive im Lichterglanz“ wird dagegen abgesagt

Die Aktion „Ninive im Lichterglanz“ fällt in diesem Jahr Corona fast gänzlich zum Opfer. Der Tannenbaum auf der Kirchwiese wird jedoch in den Abendstunden in der Adventszeit leuchten.

In der Herbstsitzung des Vereinsrings unter Leitung von Manuela Drawski wurden die Bestätigungswahlen zum Vorstand durchgeführt. So wurden Manuela Drawski (Vorsitzende), Martina Derksen (Schriftführerin), Thorsten Haack (Kassierer) und Dorothe Domke (Beisitzerin) für zwei Jahre sowie Josef Derksen (2. Vorsitzender) und Sascha Meinert (Beisitzer) für ein Jahr gewählt. Zum Kassenprüfer wurde Holger Glaremin bestimmt.

Viele Unwägbarkeiten: Veranstaltungskalender 2021 wird frühestens Ende 2020 verteilt

Im Anschluss erfolgte die vorläufige Terminabsprache der örtlichen Gruppierungen für 2021. Bisher ist allerdings durch die Corona-Pandemie nicht klar, ob und in welchem Umfang Veranstaltungen im nächsten Jahr durchgeführt werden können. Aus diesem Grund wird der neue Veranstaltungskalender frühestens Ende 2020 an alle Haushalte in Niedereimer verteilt.

Ein wichtiger Punkt in der Herbstsitzung war die Absprache der neuen Satzung für den Vereinsring. Diese war aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen notwendig geworden. Dazu gibt es bei verschiedenen Punkten noch weiteren Klärungsbedarf. Die Satzung soll in der Frühjahrssitzung endgültig verabschiedet werden.

Dorothe Domke stellt das neue erscheinende Begrüßungsheft vor

Dann stellte die Beisitzerin Dorothe Domke das bald neu erscheinende „Begrüßungsheft“ vor. „In dem 18-seitigen Druck werden alle örtlichen Vereine und Institutionen mit den wichtigsten Daten und Fakten vorgestellt.“