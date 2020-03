Verkehr vor Schulen: Elterntaxi erhitzt Gemüter in Arnsberg

Während Kommunalpolitiker von CDU, SPD, FDP und Grünen in einem gemeinsamen Fraktionsantrag auf gefährliche Verkehrssituationen vor Schulen durch das Bringen und Holen der Kinder durch elterliche Pkw hinweisen und ein Eingreifen der Stadt erwarten, kommt die Straßenverkehrsbehörde nach punktuellen Beobachtungen zu der Erkenntnis, dass die Verkehrssituation durch Elterntaxis nicht dramatisch sei und ordnungsbehördliche Kontrollen weder erforderlich noch zielführend seien und darüber hinaus personell auch nicht kontinuierlich durchgehalten werden könnten. Als die Ratsmitglieder Verena Verspohl (Grüne) und Andreas Posta (SPD) dies im städtischen Schulausschuss als Bericht der Stadtverwaltung zur Kenntnis nehmen sollten, widersprachen sie entschieden.

Verwaltung hört Widerspruch von Politikern

„Das hört sich so an, als ob die Verkehrssituation gar nicht so schlimm sei. Wir haben ganz andere Dinge erfahren und jeder kann das auch sehen, wenn er zum Beispiel morgens zum Marien- oder St.-Ursula-Gymnasium fährt und dort die beengten und Kinder gefährdenden Verkehrsverhältnisse sieht“, meinte Verspohl zur Verwaltungsformulierung „Nicht dramatisch“. Die gleiche Kritik wie Verspohl äußerte auch Andreas Posta. Beide Politiker wurden in ihrer Einschätzung von Julia Pauli (Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft Arnsberg) unterstützt. Sie berichtete sogar davon, dass es vor einer Schule schon fast zu Handgreiflichkeiten wegen nervender Verkehrsverhältnisse gekommen sei. Der zuständige Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, Michael John, betonte, dass die Verwaltung keineswegs die Verkehrssituation bagatellisieren wolle. Ordnungsbehördlich sei dem aber schwerlich entgegenzuwirken.

Stadt setzt auf Verhaltensänderungen

John setzt auf Verhaltensänderungen, um die man sich gemeinsam mit Schulleitungen, Lehrern, Eltern und Schülern bemühen wolle. John freute sich, dass die Arnsberger Johannes- und Sauerschule gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Modellprojekt für andere Schulen im Stadtgebiet starten wollen. Es gehe darum, die lokale Verkehrssituation zu analysieren und Aktionen an den Schulen zu unterstützen.

Bei einer punktuellen Beobachtung stellte die Straßenverkehrsbehörde fest, dass sich die Verkehrssituation an der Gemeinschaftsgrundschule Adolf-Sauer-Schule und Johannesschule entspannt habe. Früher sei es im Wendekreis am Ende der Sauerstraße trotz eingerichtetem Halteverbot immer wieder zu prekären Situationen gekommen. „Bei einem Vor-Ort-Termin am 28. Oktober 2019, der gemeinsam mit dem Polizei-Bezirksdienst vorgenommen wurde, konnte keine Gefährdungssituation festgestellt werden. Durch die Schließung der Realschule hat sich die Verkehrssituation deutlich beruhigt“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrem Bericht an den Schulausschuss.

Arnsberg Handlungsbedarf beim Laurentianum Einen gewissen Handlungsbedarf hinsichtlich der Verkehrssituation vor Schulen sieht die Stadtverwaltung nahe dem Arnsberger Laurentianum. „Als Problem stellen sich hier die Wendemanöver im Bereich des Hirschberger Tores dar, wenn die Anfahrt aus der Prälaturstraße erfolgt“, heißt es im Verwaltungsbericht. Hier werde die Verkehrsplanung erörtern, welche Maßnahmen zur Entschärfung beitragen könnten. Als positives Beispiel hebt die Verwaltung die Situation vor der Neheimer Graf-Gottfried-Schule hervor. Die Abpollerung des Gehwegs an der Mendener Straße habe die Situation deutlich entschärft, nachdem früher Eltern bis direkt vor die Schule mit ihren Wagen gefahren waren.

Beim Vor-Ort-Termin am Neheimer St.-Ursula-Gymnasium stellte die Straßenverkehrsbehörde keine Gefährdungen von Schülern durch viel Pkw-Verkehr zu Schulbeginn bzw. bei Schulschluss fest - weder am SUG-Haupteingang an der Engelbertstraße noch am Hintereingang an der Apothekerstraße. Allerdings gebe es auf der oberen Apothekerstraße Probleme beim Begegnungsverkehr, wenn Pkw korrekt auf der Straße parkten. „Nicht jeden Tag, aber hin und wieder gibt es oben an der Apothekerstraße lange Rückstaus bis auf die Graf-Gottfried-Straße, wenn Eltern ihre Kinder morgens mit dem Wagen bringen oder mittags mit Pkw abholen“, berichtet SUG-Schulleiter Bertin Kotthoff. Den Vorschlag der Stadtverwaltung, oben an der Apothekerstraße (höhe SUG-Eingang) ein eingeschränktes Halteverbot zu erlassen, möchte Kotthoff ohne Kenntnis der ganz konkreten Planung jetzt noch nicht bewerten. „Wir müssen dort oben auch an Parkplätze für Lehrer denken“, meint Kotthoff.