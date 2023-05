Verkehrsunfall mit Verletzten in Arnsberg

Die Polizei im HSK musste am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall in Arnsberg rausfahren.

Arnsberg. Zusammenstoß zweier Pkw am Freitagabend an der Kreuzung „Rüggen“ und Lucienstraße. Lesen Sie hier mehr

In der Straße „Rüggen“ in Fahrtrichtung Westring ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr gegen 18.57 Uhr die Straße „Rüggen“. Im Kreuzungsbereich mit der Lucienstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 56-jährigen Mannes aus Arnsberg. Bei diesem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden nach ärztlicher Versorgung entlassen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

