Versuchter Raub am Hüstener Markt

Hüsten. Ein 21-Jähriger war zu schnell für seine Verfolger: Die wollten ihn am Sonntagfrüh auf dem Hüstener Markt ausrauben.

Am Sonntagmorgen kam es gegen 5 Uhr in der Frühe zu einem Raubdelikt am Hüstener Markt. Das berichtet die Polizei.

Ein 21-jähriger Arnsberger war dort zu Fuß unterwegs und wurde aus einer Personengruppe heraus zunächst angesprochen. Im weiteren Verlauf bedrohte ein bislang unbekannter Täter den Arnsberger mit einem Messer und forderte Bargeld sowie das Mobiltelefon des Opfers. Der 21-Jährige leistete daraufhin Gegenwehr und flüchtete in Richtung Stolte Ley. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte durch eine weitere Person zunächst verfolgt, konnte aber nicht mehr eingeholt werden. Tatbeute wurde nicht erlangt.

Beschreibung

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 - 25 Jahr alt, ca. 180cm groß, breite kräftige Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

