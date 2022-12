„Vertrauen ist oft eine gute Basis für sexuellen Missbrauch“

Soest/Arnsberg. Fachkraft Nina Mareike Neuhaus berät im Kirchenkreis Soest-Arnsberg im Kampf gegen sexualisierte Gewalt

Auf eine Visitenkarte passt das alles gar nicht drauf. Nicht einmal, wenn man Vorder- und Rückseite verwendet. „Ich bin so viel“, schmunzelt denn auch Nina Mareike Neuhaus und beginnt mit der Aufzählung, was sie denn so alles ist und wofür sie qualifiziert ist: Bachelor in Geschichte, studierte Sozialpsychologin, Traumapädagogin, Fachberaterin Selbstverteidigung. Und jetzt auch noch Fachkraft Prävention gegen sexualisierte Gewalt.

Weihnachten im Krieg: Ein ukrainischer Junge in Arnsberg>>>

In dieser Funktion erarbeitet die 40-Jährige jetzt Konzepte mit den Kirchengemeinden und Institutionen wie Kindergärten. „Ich habe in einer Frauenberatungsstelle bereits viel mit Opfern zu tun gehabt“, erklärt Neuhaus, dass ihr die Thematik nicht fremd ist. Zudem hat sie bereits an Schutzkonzepten für verschiedene Kindertagesstätten mitgearbeitet. Auch diese Erfahrungen bringt sie in ihre Arbeit im Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg wirkungsvoll mit ein. Die Frau lebt i n Hamm, hat ihren Dienstsitz in Soest, ihr Einsatzgebiet aber ist der gesamte Kirchenkreis Soest/Arnsberg.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern>>>

„Grundsätzlich“, so Neuhaus, „beschäftigen sich die Kirchen schon recht lange mit dem Thema. Vieles wurde bisher allerdings totgeschwiegen – auch in der Evangelischen Kirche, wenngleich es hier sicherlich deutlich weniger Fälle als in der Katholischen Kirche gibt.“Bis zum März 2024 haben alle Einrichtungen, die dem Kirchengesetz unterliegen, nun Zeit, ein Schutzkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehört auch die nachweisliche und verbindliche Teilnahme an Präventionskursen. Neuhaus: „Damit tun sich manche natürlich schwer, weil sie dadurch das Gefühl haben, unter Generalverdacht zu stehen. Aber dem ist natürlich nicht so.“

Kommentar: Demut vor unserem Glück>>>

Grundsätzlich gibt es für die Konzepte Vorgaben, aber es gibt auch die Möglichkeit zu individueller Anpassung. Dabei steht Nina Neuhaus mit Rat und Tat hilfreich zur Seite. „Es macht Sinn, dass die Schutzkonzepte individuell angepasst werden können. Das Konzept soll schließlich vor allem ein Gerüst sein, an dem man sich orientieren kann“, sagt die Fachfrau und ergänzt: „Denn natürlich sind die Anforderungen der einzelnen Einrichtungen sehr verschieden. Eine Kita zum Beispiel ist da anders zu bewerten und aufgestellt als ein Jugendtreff. Und ein Jugendtreff wiederum anders als eine Gemeinde.“

Seitdem die Diskussion um sexualisierte Gewalt in der Öffentlichkeit Fahrt aufgenommen hat und mit der schon längst überfälligen Intensität geführt wird, herrscht bei vielen eine große Unsicherheit. Neuhaus: „Damit verbunden sind auch große Ängste, aus denen sich ein Schutzmechanismus und die Frage entwickelt: Was darf ich denn überhaupt noch, um nicht in Verdacht zu kommen?“

Kindesmissbrauch und auch sexualisierte Gewalt im Allgemeinen finden häufig im so genannten Nahfeld statt. „Das“, so die Präventionsberaterin, „hat oft mit den jeweiligen Positionen von Menschen zu tun. Wer sich viel Vertrauen erworben hat, hat damit manchmal eine gute Basis für Missbrauch.“

Damit genau das nicht geschieht, ist Nina Neuhaus für den Kirchenkreis aktiv. Eines ist ihr dabei ganz wichtig: „Die Basis für den Erfolg dieser Konzepte ist, dass sie auch gelebt werden. Nur dann können wir erfolgreich sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg