Vertreterversammlung der Volksbank in Hüsten wird gewählt

Hüsten. Anfang März werden die Briefe mit den Wahlunterlagen an alle Mitglieder in Arnsberg verschickt. Auf dem Plan steht die neue Vertreterversammlung.

Über 81.000 Mitglieder der Volksbank Sauerland sind Teilhaber der Volksbank – und somit Miteigentümer. Alle vier Jahre werden aus den Reihen der Mitglieder deren Vertreter gewählt.

Lesen Sie auch <<<Weil Ehrenamt rockt: 200 Arnsberger erhalten Ehrenamtskarte>>>

Nach der erfolgreichen Fusion im Jahr 2022 steht nun die erste Wahl zur gemeinsamen Vertreterversammlung an und gibt damit den Mitgliedern die Möglichkeit, die Geschicke der Bank mitzubestimmen.

Per Briefwahl wird das Prozedere durchgeführt. Anfang März werden die Briefe mit den Wahlunterlagen an alle Mitglieder termingerecht auf den Weg gebracht. In der Zeit von Dienstag, 7. bis Freitag, 24. März, wählen die Mitglieder der Volksbank Sauerland 539 Mitgliedervertreter sowie 49 Ersatzvertreter für insgesamt 22 Wahlbezirke - in dem neuen Geschäftsgebiet von Arnsberg bis Attendorn, von Finnentrop bis Meschede, von Lennestadt über Schmallenberg bis Winterberg, Medebach und Hallenberg, über die Landkreise Olpe und den Hochsauerlandkreis hinweg.

Hüstenerin gehört Wahlausschuss an

Die Organisation der Vertreterwahl obliegt dem aus 21 Mitgliedern bestehenden Wahlausschuss unter dem Vorsitz von Rechtsanwalt und Notar Andreas Hebbeker aus Lennestadt und der stellvertretenden Vorsitzenden Kirsten Köhler, Steuerberaterin aus Arnsberg-Hüsten.

Auch interessant <<<Altes Forsthaus in Hüsten: Vom Lost Place zum Schutthaufen>>>

„Die Volksbank gehört den Mitgliedern! Wir freuen uns, wenn möglichst viele unserer Mitglieder ihren Stimmen abgegeben. Mit der Vertreterwahl wählen die Mitglieder auch Multiplikatoren für ihre Ortschaften. Wenn es um strategische Entscheidungen, Filialstrukturen und Dividendenausschüttungen geht, wollen die Vertreter gefragt oder zumindest informiert werden,“ so Michael Griese vom Vorstand der Volksbank. Mitglieder wählen Vertreter, diese wählen den Aufsichtsrat und dieser bestellt den Vorstand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg