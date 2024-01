Verzögerungen bei Abfuhr von Papiertonnen in Neheim

Neheim Als Grund gibt die Stadt neben den Wetterbedingungen personelle und technische Probleme beim beauftragten Unternehmen Lobbe an.

Am Wochenende hatte es in den sozialen Medien die ein oder andere Nachfrage bezüglich nicht erfolgter Entleerungen von Papiertonnen in Neheim gegeben. In einigen Bereichen des Ortsteils standen die Tonnen seit Donnerstag vergangener Woche draußen, ohne dass sie von der zuständigen Firma abgeholt wurden.

Die Stadt Arnsberg hat nun verkündet, dass sich die Abfuhr der blauen Tonne insgesamt in einigen Stadtteilen verzögere. Durch personelle sowie technische Probleme beim ausführenden Unternehmen Lobbe seien einige Tonnen nicht termingerecht geleert worden. „Erschwerend kommen aktuell die Wetterbedingungen hinzu, sodass es auch weiterhin zu Verzögerungen bei der Abfuhr kommen kann“, erklärt Stadtsprecherin Ramona Eifert.





Das Unternehmen bemühe sich darum, alle nicht geleerten Tonnen schnellstmöglich nachzufahren und bittet darum, dass die blauen Tonnen zu den im Abfallkalender genannten Terminen bereitgestellt werden.

