Arnsberg/Sundern. Rund 10.000 Tütchen mit Blumensamen verschenkt die VHS Arnsberg/Sundern in diesem Frühjahrssemester an alle Kursteilnehmer und Dozenten.

Mit Blick auf ihr aktuelles Frühjahrssemestermotto „Was tun?! - Selten war das ökologische Handeln des Einzelnen entscheidender als heute“ verschenkt die Volkshochschule Arnsberg/Sundern Blumensamen-Tütchen an alle Kursteilnehmer und Dozenten. „Hierzu haben wir 10.000 Blumen-Samentütchen angeschafft, die mit einem Info-Flyer zu unserem Semester-Schwerpunktthema versehen wurden“, berichtet auf WP-Anfrage die stellvertretende VHS-Leitern Sylvia Müller-Dörfler.

Wichtige Nahrungsquelle für Bienen

Die Blumen, die durch das Aussäen entstehen, bieten eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen, denen immer mehr in der natürlichen Landschaft und in Wohngebieten Ernährungsmöglichkeiten entzogen werden - sei es durch Pestizide in der Landwirtschaft, aber auch durch private Steingärten an Eigenheimen.

Die VHS hat eine umfangreiche Veranstaltungsreihe zum Thema „Ökologische Nachhaltigkeit“ zusammengestellt. Die insgesamt 19 Veranstaltungen gliedern sich in folgende Themenfelder: Nachhaltigkeit in der Architektur, Konsum und Lebensstil, Energiestammtisch, Exkursionen und Besichtigungen sowie zum Abschluss das Nachhaltigkeitsfestival „Schlabberkappes“, das am 13. Juni von 11 bis 22 Uhr auf der Festwiese an der Promenade in Arnsberg stattfindet.

Weitere Infos: www.vhs-arnsberg-sundern.de