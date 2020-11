Viele Besucher nutzen freien Eintritt im Wildwald Voßwinkel

Voßwinkel. Das sonnige Herbstwetter zog am Sonntag, 8. November, zahlreiche Besucher in den Wildwald Voßwinkel, der wegen des Lockdowns zwar keine üblichen Angebote wie öffentliche Wildfütterungen oder Gastronomie machen durfte, aber dennoch für einen Waldspaziergang - bei freiem Eintritt - geöffnet war. Ein großer Teil der Pkw-Parkplatzflächen war besetzt. Die Gäste verteilten sich zumeist gut über den Tag, damit aber generell Corona-Ansteckungsgefahr bei größeren Menschenansammlungen am Eingangsbereich vermieden wird, war Maskenpflicht angesagt (im Wald konnte die Maske natürlich abgenommen werden). Am Eingang gab es auch Händedesinfektion für alle Gäste (außer Kinder unter acht Jahren).

Gäste verhielten sich diszipliniert

„Die Gäste waren sehr diszipliniert und auch dankbar, den Wildwald besuchen zu können“, erklärte am Sonntagabend Wildwaldmitinhaber Franziskus von Ketteler auf Anfrage unserer Zeitung. Einige Besucher hätten auch - auf freiwilliger Basis - gespendet. Der freie Eintritt gilt übrigens im gesamten Lockdown-Monat November. Der Wildwald hatte bereits im Lockdown-Frühjahr den Besuch bei freiem Eintritt ermöglicht.