Viele Sunderner können bald superschnell im Internet surfen

Sundern Vermarktung kostenloser Glasfaser-Hausanschlüsse in Sundern (OT), Westenfeld und Recklinghausen startet am 1. Januar. 1500 Euro sparen.

Superschnell im Netz unterwegs sein können nicht nur viele Arnsberger: Gemeinsam mit der Stadt Sundern plant Anbieter Westconnect auch in der Röhrstadt den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles Internet (bis zu 1000 Megabit pro Sekunde). Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft zunächst für die Ortsteile Sundern, Westenfeld und Recklinghausen - und zwar vom 1. Januar bis 31. März 2024. Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern. Danach würde dieser etwa 1500 Euro kosten. Insgesamt sollen etwa 6600 Privathaushalte und Unternehmen von einem Glasfaser-Hausanschluss profitieren.

„Die künftigen Glasfaser-Hausanschlüsse sind so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind – stabil und zuverlässig“, sagt Klaus-Rainer Willeke. Glasfaserausbau sei ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge, so Sunderns Bürgermeister weiter. Er sei überzeugt, dass diese Infrastruktur-Maßnahme von der Bevölkerung als Chance gesehen wird und sich möglichst viele Haushalte und Unternehmen für den zukunftssicheren Glasfaser-Hausanschluss entscheiden. „Schnelle Internetzugänge sind für die meisten Menschen von großer Bedeutung und erhöhen außerdem die kommunale Zukunftsfähigkeit der Stadt Sundern als Wohn- und Gewerbestandort nachhaltig“, sagt Willeke.

Johannes Kobeloer, Westconnect-Kommunalbetreuer für die Stadt Sundern, ergänzt: „Eine zukunftssichere Breitbandversorgung ist heute von zentraler Bedeutung und eine wesentliche Investition in die digitale Infrastruktur.“ Seit Home-Office zur „Normalität“ geworden ist, werde das Internet auch privat sehr viel intensiver genutzt, gehöre eine stabile Internetverbindung im Alltag einfach dazu.

Interessanter „Nebeneffekt“: Ein Glasfaser-Hausanschluss sorge für eine Wertsteigerung der Immobilie und erhöhe auch die Attraktivität für Mieterinnen und Mieter.

Wichtig: Grundstückseigentümererklärung (GEE)

Gut zu wissen: Damit der Bau eines kostenfreien Glasfaser-Hausanschlusses im Sinne der Eigentümer erfolgen kann, benötigt Westconnect zur Abstimmung die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE). Nur damit können reibungslose terminliche Koordination und bauliche Durchführung garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück zu verlegen. Kunden-Ansprache im Ausbaugebiet und den Vertrieb von passenden Breitbandprodukten übernimmt die E.ON Energie Deutschland GmbH (dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“). Eine Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 19 Uhr in der Schützenhalle Sundern, Zur Hubertushalle 8, statt. „Beratertage“ (jeweils donnerstags von 15 bis 18 Uhr am 25. Januar, 15. Februar, 7. und 28. März 2024) im Büro Futur S, Levi-Klein-Platz 7 in Sundern, runden die Info ab.

Unter der Rufnummer 02632-93 2099 können Interessierte in Sundern außerdem individuelle Beratungstermine vereinbaren. Auskünfte über Produkte und Services online auf www.eon-highspeed.com/sundern. Auf dieser Internetseite können Interessierte per Verfügbarkeitscheck sofort prüfen, ob ihr Gebäude im Vermarktungsgebiet liegt und die Grundstückseigentümererklärung online einreichen. Alle Anwohner sowie Gewerbetreibende, die einen schnellen Internetanschluss erhalten können, werden zudem per Post von Westconnect informiert.

