„Vielfalt erleben“ mit einem Fest der Generationen

Arnsberg. Unter dem Motto „Vielfalt erleben“ feierte die evangelische Kirchengemeinde Neheim am vergangenen Sonntag das Gemeindefest. Nach dem Gottesdienst, den Pfarrer Dr. Udo Arnoldi hielt und der musikalisch vom Posaunenchor unterstützt wurde, ging es zur Feier in den Bonhoeffer-Kindergarten.

Dort stand ein Fest der Generationen an. Die ehemalige Pauluskirche konnte unter der neuen Nutzung besichtigt werden. Die Tagespflege der Caritas und ProVita sind dort eingezogen und hatten ihre Türen geöffnet. Durch das Zusammenspiel von Kindergarten, Tagespflege und dem betreuten Wohnen, war es ein Fest der Generationen. „Durch den guten Kontakt und die enge Zusammenarbeit der Nachbarschaft entstand lange im Vorfeld der Gedanke, dass Gemeindefest mal wieder in die Graf-Gottfried-Straße zu verlegen“, meinte Kindergartenleiterin Angelina Bremkes. So kamen viele Kinder mit Familien und die Bewohner der ehemaligen Pauluskirche.

Auch die Diakonie beteiligte sich mit einem Popcorn-Stand. Für die Kinder war eine Rallye im Angebot mit Spielen wie Angeln und Werfen. Neben einer reichhaltigen Cafeteria gab es Würstchen vom Grill und ein Buffet der Flüchtlingsfrauen. Die Frauen des „Frauenplausches“ hatten die die Cafeteria organisiert. Auch das Team vom Jugendtreff war beteiligt und bot altersgerechte Aktionen und eine Märchenstunde an. Am Stand von „Brot für die Welt“ informierte Wolfgang Faber über die Aktionen.

