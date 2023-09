Vier Kinder aus Herdringen wachsen ohne Mama auf

Herdringen. Eine junge Mutter stirbt und hinterlässt Mann und vier Kinder. Enge Familienfreundin Sina Musa und Cousine Patricia Zawadzki starten Crowdfunding

„Die ganze Familie steckt in den Vorbereitungen der Bestattung“, sagt Patricia Zawadzki, „da bleibt noch keine Zeit zum Trauern.“ Vor kurzer Zeit verstarb ihre Cousine Giovanna. Mit gerade einmal 40 Jahren – an den Folgen eines Herzstillstandes. Celine (20), Lennox (12), Elias (7), Paul (2) und Vater Christian (37) müssen nun auf ihre geliebte Mutter und Ehefrau verzichten. Zu realisieren scheinen sie dies noch nicht.

Ende August habe sie einen Herzstillstand erlitten, erzählt die Cousine Patricia Zawadzki, die selbst noch gar nicht zu glauben scheint, was passiert ist. „Sie wurde dann ins künstliche Koma versetzt“, sagt sie. Ihre Stimme zittert. Als jedoch nach ein paar Tagen klar geworden sei, dass ihr Körper „nicht mehr funktioniere“, wurde sie aus dem künstlichen Koma herausgeholt. „Eine Woche lang hat sie noch gekämpft“, so die Cousine.

Ein Schock für die gesamte Familie, insbesondere aber für den Vater Christian, der nun für seine Kinder stark sein und diese allein großziehen muss. „Natürlich unterstützen wir alle, wo und wie wir können“, so die Cousine, „und auch die ältere Tochter Celine hilft – jedoch ist sie gerade mitten in einer Ausbildung und muss das Schicksal selbst auch erst einmal verarbeiten.“ Zu dem Verlustschmerz kommt jedoch auch die Existenzangst.

Finanzielle Sorgen trüben Trauer in Herdringen

Denn Christian könne seine Arbeit vorerst nicht fortsetzen – muss sich nun vollkommen auf seine Kinder konzentrieren. Ihnen beistehen, ihnen Halt geben und ihnen durch die schwere Zeit der Trauer helfen. Zudem habe die Familie erst vor kurzer Zeit ein Haus in Herdringen gekauft, das neben der Hypothek auch noch weitere finanzielle Belastungen mit sich bringe, da es noch nicht vollständig saniert sei. Um dem Familienvater die Luft zu verschaffen, die er benötigt, um während der Trauer für sich und seine Kinder da zu sein, haben Giovannas Cousine Patricia Zawadzki und Familienfreundin Sina Musa eine Spendenkampagne über die Plattform „gofundme“ erstellt.

Mit Erfolg, denn aktuell sind bereits über 24.500 Euro zusammengekommen. Gelder, die über den Verlust nicht hinwegtrösten – jedoch eine zusätzliche Last von den Schultern der Familie nehmen. Nämlich die finanzielle Not. „Wir sind von der Resonanz unserer Kampagne überwältigt“, so Patricia Zawadzki, „Christian und die Familie sind sehr dankbar für die Herzlichkeit der Menschen, die bereits jetzt so zahlreich gespendet haben.“ Nichts wird Christian und seinen vier Kindern die Mutter Giovanna ersetzen können – aber die Familie hält zusammen.

Arnsberger Familie hält zusammen

„Ich werde für die Kinder da sein“, sagt Sabrina Passarello, Schwester der verstorbenen jungen Frau, „auch für meinen Schwager werde ich weiterhin da sein, er wird immer zu dieser Familie gehören.“ Ihr sei klar, dass sie nicht in die Rolle der Mutter schlüpfen könne, aber auch eine Tante „kann Zuneigung, Wärme und ganz viel Liebe geben“.

Ein familiärer Zusammenhalt, der insbesondere den vier Kindern guttun wird.

Wer die Familie gegebenenfalls finanziell unterstützen möchte, kann dies über die Plattform „gofundme“ (siehe Infobox).

