Vier neue Windräder in Arnsberg Ende 2021 am Netz

Frischer Wind für Windenergie in Arnsberg: Die in Sundern ansässige Firma „Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG“ hat die Erteilung von vier Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb von jeweils einer Windenergieanlage (WEA) im Stadtgebiet Arnsberg – in den Gemarkungen Müschede, Wennigloh und Arnsberg – beantragt (wie bereits kurz berichtet, genaue Standorte siehe Karte rechts unten).

Läuft – aus Sicht des Projektierers – alles nach Plan, sollen die Anlagen bereits ab dem vierten Quartal des kommenden Jahres Strom liefern.

Öffentliche Einsicht Die Unterlagen liegen noch bis Donnerstag, 29. Oktober 2020, zu den jeweiligen Öffnungszeiten zur Einsicht aus: Stadtverwaltung Arnsberg, Rathaus, Fachdienst 4.5 Umwelt | Ressourcenschutz, Zimmer 519, 02932-201 1815. Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz des HSK, Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1 in Brilon, 02961-94 3155. Die Einwendungsfrist endet am 30. November 2020.

Das geht aus den vollständigen Unterlagen hervor, die seit einigen Tagen und noch bis Ende Oktober sowohl bei der Stadt Arnsberg als auch beim Hochsauerlandkreis (als Genehmigungsbehörde) für jedermann zur öffentlichen Einsicht ausliegen. Einwände gegen die Errichtung der Anlagen können bis Ende November 2020 eingereicht werden (siehe Infobox).

Auch ein möglicher Erörterungstermin wurde schon bestimmt (am 3. Februar 2021 im Mescheder Kreishaus). Ob dieser überhaupt notwendig sein wird, bleibt abzuwarten, denn der Projektierer setzt auf Dialog:

Sobald wie möglich werde man das Projekt den Bürgern vor Ort direkt vorstellen – einen Termin zur öffentlichen Information und Diskussion anbieten“, hat Hubertus Vollmer-Lentmann bereits angekündigt. Ziel sei es, die vier WEA als „Bürger-Windkraftanlagen“ errichten und betreiben zu können, so der Geschäftsführende Gesellschafter der Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG weiter.

Die geplanten Standorte. Foto: Aline Rinke / WP

Ein solches Konstrukt gibt es im Stadtgebiet bereits seit einigen Jahren – die „BürgerWIND Sauerland GmbH & Co. KG“ betreibt drei WEA vom Typ Enercon E-82 mit zwei Megawatt (MW) Leistung und 108 Metern Nabenhöhe in einem Windpark bei Arnsberg-Kirchlinde.

Vier Vestas-Anlagen

Nahe Müschede/Wennigloh sollen nun vier Anlagen vom Typ V150-5.6 des Herstellers Vestas mit 5.600 kW Nennleistung und 150 Metern Rotordurchmesser errichtet werden; Nabenhöhe 119 bzw. 125 Meter, Gesamthöhe jeweils 200 Meter.

Eine nahe Müschede bereits in Betrieb befindliche Windenergieanlage soll im Zuge der Errichtung der geplanten vier neuen „Windmühlen“ zurückgebaut werden.

Deren Errichtung ist allerdings mit einigem Aufwand verbunden: „Die Zulieferung erfolgt über die A 46 (Anschlussstelle Hüsten) auf die B 229 in Richtung Hachen. Von dort wird über die K 10 in Richtung Wennigloh geliefert. Die Standorte WEA 1 und 2 können über Wirtschaftswege mit Zufahrt über den Steinbruch versorgt werden, die Standorte WEA 3 und WEA 4 werden der K 10 folgend über temporäre Stahlplattenstraßen und anliegende Wirtschaftswege angeliefert“, heißt es dazu im Antrag.

Dauerhaft sind für die geplanten WEA Kranstellflächen mit ca. 1021 Quadratmetern erforderlich, die Service und etwaige spätere Reparaturen ermöglichen. Hinzu kommt eine ca. 4,50 Meter breite dauerhafte Zufahrt.

Die Abstände der Anlagen zur nächsten geschlossenen Wohnbebauung variieren zwischen 585 und 855 Metern.

Abnehmer für den produzierten Strom gibt es bereits: Ein Netzeinspeiseantrag wurde vor Einreichung der Unterlagen gestellt worden – eine Zusage des Netzbetreibers Westnetz an einem Umspannwerk in Hüsten liegt vor.