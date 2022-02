Vom Hochwasser 2021 gebeutelt: TuS Müschede erhält Spende

Müschede. Das Hochwasser 2021 hat den Sportverein TuS Müschede stark getroffen. Der Kunstrasenplatz ist irreparabel. Nun erhält der Verein etwas Trost.

Der stark vom Hochwasser betroffene Arnsberger Sportverein TuS Müschede freut sich über eine Spende in Höhe von 5000 Euro von dem Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen“. Bei einem Ortstermin an der immer noch unbespielbaren Sportanlage überreichten Lisa Blotenberg von der Provinzialgeschäftsstelle Ralf Schilde in Hüsten und Ralf Hettwer als Vorstandsmitglied des Vereins „Provinzialer in Westfalen-Lippe“ jetzt den symbolischen Scheck.

Die Vorstandsmitglieder Jan Hübner und Karin Kemper nahmen den symbolischen Spendenscheck dankend entgegen. „Da nicht nur die Sportanlage an sich, sondern auch Trikotsätze, Bälle, Trainingsgeräte, Rasenmäher, Kühlschränke etc. beim Hochwasser zerstört wurden, können wir die Spende für derartige Anschaffungen gut gebrauchen. Unser herzlichster Dank dafür“, berichtet Vorstandsmitglied Karin Kemper, über die der Kontakt zum „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen e.V.“ hergestellt wurde.

Rückblick auf das Hochwasser in Arnsberg und Sundern

In Beratungsgesprächen kamen die Angestellten der Provinzialgeschäftsstellen mit ihren Kunden immer wieder auf das Unwetter 2021 zu sprechen. „Diese Katastrophe hat für viele Menschen oder auch Vereine ein sehr großes Unglück bedeutet. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen Betroffenen in dieser schwierigen Situation unter die Arme zu greifen“, so Ralf Hettwer.

