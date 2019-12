Arnsberg/Sundern. Wenn einem Weihnachten die Decke auf den Kopf fällt, gibt es Abwechslung bei Partys, in Gastronomien und in Bädern. Hier ein Überblick.

Von Museum bis Party: Wo geht was an Feiertagen?

Wo geht was an den Weihnachtsfeiertagen? Unsere Zeitung gibt einen Überblick über Alternativen vor Ort zur „klassischen Weihnacht“.

Bäder und Saunen

Bad und Panorama-Sauna im Haus des Gastes in Langscheid sowie das Hallenbad in Sundern haben an den Feiertagen geschlossen. Das Freizeitbad Nass hat an Heiligabend und am 1. Feiertag geschlossen. Am 2. Weihnachtstag öffnet das Bad von 9 bis 22 Uhr, die Sauna von 9 bis 23 Uhr und das Nass Vital von 9 bis 17 Uhr.

Museen

Das Sauerlandmuseum Arnsberg öffnet über die Feiertage nicht. Lediglich am Samstag (14-17 Uhr) und Sonntag (10.18 Uhr) ist in diesem Jahr noch geöffnet. Das Museum Alte Kornbrennerei Sundern bleibt an den Feiertagen ebenfalls geschlossen, dennoch lohnt ein Besuch, um die Weihnachtskrippe von Bernhard Gruhn zu sehen. Die Krippenausstellung im „Forum der Völker“ in Werl (Melsterstraße 15) zeigt am zweiten Weihnachtstag von 14 bis 17 Uhr 600 Krippen aus 50 Ländern.

Arnsberg Nachrichten über die Feiertage Auf wp.de oder wp.de/arnsberg bleiben unsere Leser über die Feiertage gut informiert über das Geschehen vor Ort. Printleser/-innen mit einem Zeitungs-Abo können sich mit Vorlauf über wp.de/freischalten für Online-Inhalte freischalten lassen. Die nächste gedruckte Zeitung (Westfalenpost/Westfälische Rundschau) erscheint am Freitag, 27. Dezember.

Eisbahn

Die Eisbahn in Neheim ist heute von 10 bis 14 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Gastronomie

Im R-Café in der Dicken Hecke in Neheim ist an Heiligabend von 9 bis 15 Uhr geöffnet. An beiden Feiertagen läuft der Betrieb ab 9 Uhr bis „Open End“. Das Restaurant Treibgut an der Promenade in Langscheid hat an Heilig Abend geschlossen. Um 1. und 2. Feiertag ist es jeweils von 11 Uhr geöffnet. Mittags sind keine Reservierung mehr möglich.

Party

Das „Herr Nilsson“ in Arnsberg öffnet Heiligabend ab 22 Uhr (www.HerrNilsson-arnsberg.de). „Ihr Kinderlein kommet“ heißt es in dem Club am 1. Weihnachtstag ebenfalls ab 22 Uhr. Die Weihnachtsdisco der Jungschützen Bruchhausen findet am 26. Dezember ab 20 Uhr in der Schützenhalle Bruchhausen statt. Ab 16 Jahren, ab 25 Jahren freier Eintritt. Der MGV Cäcilia 1855 Allendorf veranstaltet am 26. Dezember wieder den „Weihnachtsball“ in der Schützenhalle Allendorf um 20 Uhr. Es spielt die Liveband „One Prime“. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Personen unter 16 Jahren haben keinen Zutritt. Es findet eine Ausweiskontrolle statt.