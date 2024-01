Von Schalke nach Wennigloh: Olaf Henning holt das Lasso raus

Arnsberg-Wennigloh Nach Biathlon in der Arena steht nun Hallenkarneval im Bergdorf auf dem Tourplan des Schlagerstars. Ebenfalls dabei ist „Kanten-Kalle“.

„Die Wennigloher Schützen freuen sich auf eine tolle Karnevals-Party“, blickt Peter Krämer vom Vorstands-Team auf den 9. Februar. Das Prädikat „toll“ verdient diese Fete auf jeden Fall, denn neben „Local Heros“ wie „Kanten-Kalle“ und DJ Basti entert an besagtem Freitag kein Geringerer als Schlagerstar Olaf Henning die Bühne der Schützenhalle im Bergdorf.

„Komm, hol Dein Lasso raus - wir spielen Cowboy und Indianer“ - klingelt es da bei Euch? Erst kürzlich sorgte Olaf beim Biathlon in der Arena auf Schalke für Stimmung (!) - jetzt kommt er nach Wennigloh. Ein weiterer Coup der St. Franziskus-Xaverius-Schützen, die auch zu ihrer bekannten Comedy-Reihe „Vorsicht Humor“ schon Stars und Sternchen in die Halle lockten.

Nun steht am 9. Februar ab 19.11 Uhr wieder der „Hallenkarneval“ auf dem Programm - und neben einem, so Peter Krämer, „erneut hochklassigen traditionellen Karnevalsprogramm“ ist außerdem für eine Partykomponente mit Live-Auftritten gesorgt; gekrönt vom Auftritt eines „Top-Stars der Schlagerszene“. Diese Würdigung hat sich Olaf Henning wohl verdient - und hart erarbeitet:

Auf Malle durch alle Ballermann-Diskotheken getingelt

Geboren am 14. März 1968, wurde Henning mit einem selbst komponierten Hit über Nacht zum Star. Obwohl der Sänger bereits als Kind Klavierunterricht und eine klassische Gesangsausbildung bekam, schlug er nicht direkt den künstlerischen Weg ein. Sein Durchbruch kam mit „Ich bin nicht mehr dein Clown“. Henning tingelte auf Malle durch alle Ballermann-Diskotheken: Zurück in Deutschland, hatten Ballermann-Urlauber nicht nur Urlaubsfotos, sondern auch sein Lied mit im Gepäck. Der „Clown-Song“ machte Henning über Nacht berühmt.

Weitere bekannte Lieder folgten, u.a. Maddalena, Cowboy und Indianer, Herzdame, Blinder Passagier oder der So eine Nacht. Im Jahr 2006 wurde „Cowboy und Indianer“ zum großen Party-Schlager, nachdem die Mallorca-Cowboys einen „Lasso-Tanz“ dazu erfunden hatten. Im November 2022 feierte Olaf in Oberhausen - in der Turbinenhalle - sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Insgesamt 22 Alben hat er veröffentlicht. Das Album „Die Manege ist leer“ (1999) stand acht Wochen in den deutschen Charts und ist somit sein erfolgreichstes, erfolgreichste Single ist „Cowboy und Indianer (Hit-Version)“ - 35 Wochen in den deutschen Charts. Seine beiden aktuellen Alben: Mr. Perfect und Mr. Perfect Extended Edition.

Vor seiner Musikkarriere arbeitete der heute 55-Jährige übrigens elf Jahre lang als Versicherungskaufmann.

„Kanten Kalle“ aus Arnsberg ist am 9. Februar in Wennigloh ebenfalls dabei. Foto: WP

„Kanten-Kalle“ und DJ Basti

Mit „Kanten-Kalle“ und DJ Basti runden zwei heimische Größen das Spektakel ab. „Kanten-Kalle“ aus Arnsberg hat mit „Sauerlända“ im Jahr 2022 einen ersten Erfolgs-Hit gelandet. Inzwischen produzierte der gelernte Werbetechniker (33) und zweifache Familienvater bereits eine eigene CD.

Eintrittskarten für diese Veranstaltung sind für 11 Euro pro Stück (ggf. Abendkasse: 14 Euro) bei den folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Blumen Danne in Sundern-Hachen, Modehaus Cruse in Arnsberg und Schuhhaus Prange in Arnsberg. Alternativ können auch über die Mailadresse vorverkauf@schuetzen-wennigloh.de Tickets bestellt werden.

