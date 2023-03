Von Schlager bis Rock: Der Hochzeits-DJ aus Arnsberg

Tim Schiffer ist in seiner Freizeit Hochzeits-DJ mit Herz und Seele. In unserer Serie spricht er ein wenig aus dem Nähkästchen.

Arnsberg. Musik und Tanz gehören zu einer gelungenen Hochzeitsfeier dazu - Tim Schiffer ist Hochzeits-DJ aus Arnsberg-Rumbeck und mit Herz und Seele dabei.

Nach der Feier ist vor der Party, denn ist der festliche Teil der Hochzeit erstmal geschafft, dann geht es zum offiziellen Empfang des Brautpaares mit Gratulationen, Essen und natürlich Tanz. Bevor man einen der Gäste dazu abstellt, für die musikalische Begleitung zu sorgen, engagiert man doch lieber einen erfahrenen DJ, der die Stimmung des Abends mit der richtigen Playlist für den Anlass aufheizt.

Ein DJ, der öfter auf Hochzeiten und Partys auflegt, hat in der Regel auch eine eigene Homepage, auf der man sich ein genaueres Bild von seinen „Skills“ machen kann, während man Profi-DJs dann über Agenturen buchen sollte. Fragt man Timo Michel von AufAuf Media aus Arnsberg, welchen DJ aus der Region er für Hochzeiten empfehlen würde, so schlägt er Tim Schiffer aus Arnsberg-Rumbeck vor.

Musik ist Leidenschaft

Tim Schiffer ist 38 Jahre alt und arbeitet hauptberuflich als Elektroniker bei der Firma Inotec in Ense-Höingen. Angefangen hat er schon als Jugendlicher mit Plattenspielern auf Geburtstagen, Garagenfeten und in Discos. Gefiel den Gästen seine Musik, war der nächste Auftrag in der Regel schon an dem Abend auf dem Mischpult. Durch Mundpropaganda hat er sich im Raum Arnsberg einen Namen gemacht und seit mehr als zwanzig Jahren ist Tim Steffen inzwischen als DJ tätig.

Einige kennen ihn vielleicht noch aus dem Zero, wo er sieben Jahre lang aufgelegt hat. Seit etwa 2010 hat er sich auf Hochzeiten und Firmen-Events spezialisiert, damit sich sein Hobby mit Beruf und Familie verbinden lässt. Für drei bis vier Events im Monat nimmt er sich gerne die Zeit, denn auch das muss gut vorbereitet sein. Möchten sich Brautpaare einen DJ buchen, sollten sie sich etwa ein dreiviertel Jahr im Voraus erkundigen, denn je nach Terminlage sind viele DJs dann schon ausgebucht. Tim Schiffer vereinbart in der Regel zwei Termine mit den Brautpaaren, um die Organisation des Hochzeitstages mit ihnen durchzugehen, damit er an den richtigen Stellen mit der passenden Musik diesen Tag begleiten kann.

Im Anschluss sind dann meist noch ein bis zwei Telefonate nötig, um die finale Playlist für den Abend zu besprechen und anzupassen. Dabei bietet er nicht nur alles rund um die Musik an, sondern auch Lichttechnik, um in der gebuchten Location das richtige Ambiente zu erzeugen. Dieses Basispaket gehört zum Standard und wird am häufigsten von den Kunden gebucht. Genaue Preisvorstellungen sollten die Brautpaare auf jeden Fall mitbringen und auf das Können eines erfahrenen DJs vertrauen.

Tim Schiffer nimmt einen Pauschalpreis für den Abend plus Kosten für Licht und Technik. In besonderen Fällen wird dann auch schon mal die komplette Location mit weißen Stoffen behängt oder Lichttechnik im Außenbereich angebracht. „Das geht preislich dann aber auch hoch bis auf 2.000 oder 3.000 Euro“, sagt Tim Schiffer zu solchen Sonderwünschen, „aber wenn der Kunde das wünscht, machen wir das.“ Das Basispaket startet hingegen bei 800 bis 900 Euro.

Eine halbe Stunde, bevor das Essen startet, ist er als DJ bereits im Einsatz, hat ein Mikrofon parat, wenn Familie und Trauzeugen noch ein paar warme Worte an das Brautpaar richten möchten und beginnt immer erstmal mit stimmungsvoller Musik zu Speis und Trank. Brautpaare wünschen sich in der Regel einen guten Mix aus Lounge Musik, Disco Fox, Charts Musik, 80er und 90er, aber Schlager und Ballermann Musik haben auch wieder den Weg auf die Party danach gefunden.

Wunschlieder willkommen

Eine Liste mit Wunschliedern darf es natürlich geben, aber auch eine No-go-Liste ist kein Problem, denn „der Kunde ist König und es geht an dem Abend um das Brautpaar“, betont der erfahrene DJ. Zwischen 21 Uhr und 4 Uhr ist dann Party-Time. Wichtig ist es auch, immer mit der Location vorher alles abzustimmen, vor allem, wenn es um Lärmbelästigung der Nachbarn geht. Da sollte man mit Fingerspitzengefühl einmal bei den Anliegern nachhaken, damit es keine Besuche vom Ordnungsamt oder von der Polizei gibt. Auch das at Tim Schiffer auf einer Hochzeit schon erlebt: „Einmal kam das Ordnungsamt vier bis fünf Mal an einem Abend vorbei und wir mussten dann immer beschwichtigen.“

In seinen über 20 Jahren hat er schon einiges erlebt. Von Partys, an denen um 23 Uhr der Abend gelaufen war, weil keine Stimmung aufkam, mit samt einer weinenden Braut, bis Hochzeitspartys, bei denen um 4 Uhr morgens noch mehr als 100 Gäste auf der Tanzfläche abfeierten. Daher der Tipp vom Fachmann: „Partyspiele nur als Überbrückung zwischen Essen und Eröffnungstanz, aber niemals mehr, wenn die Tanzfläche eröffnet ist, sonst macht man sich im schlimmsten Fall die Party kaputt.“

Ein guter DJ baut langsam die Stimmung auf und sorgt zum richtigen Zeitpunkt für die großen Hits, bei denen jeder mitgehen kann. Die kuriosesten Wünsche für Hochzeiten waren ein Abend voller Ballermann Musik oder ausschließlich Rockmusik. Auf einer Outdoor-Hochzeit musste er die komplette Technikanlage aufgrund der Wetterlage einmal von draußen nach drinnen verlagern und später alles wieder im Außenbereich aufbauen, aber auch das gehört zum Service mit dazu, damit der Hochzeitstag für Braut und Bräutigam ein unvergessenes Erlebnis wird.

Tim Schiffer arbeitet inzwischen auch mit Eventic Ideas und Concepts in Bestwig zusammen, die Komplettpakete mit Full-Service anbieten. Auf seiner eigenen Hochzeit vertraute er damals einem Freund, der mit ihm zusammen als DJ aufgelegt hat. Die Licht- und Tontechnik hat er selbst übernommen, denn da war er damals schon sehr penibel. Da er und seine Frau nicht so die Tänzer sind, haben sie sich weniger klassische Tanzmusik an dem Abend gewünscht. „Da haben wir lieber nur geschwoft und die Gäste tanzen lassen“, erinnert sich Tim Schiffer.

Kurz und Knapp

Gold oder Silber?

Weißgold.

Weiß oder farbig?

Weiß.

Standesamt oder Kirche?

Heutzutage nur noch Standesamt.

Sekt oder Bier?

Bier.

Buffet oder Torte?

Buffet.

Sommer oder Winter?

Sommer.

Gefragt wurde der Hochzeits-DJ Tim Schiffer aus Arnsberg-Rumbeck.

