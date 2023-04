Von Steinen, Humor und lyrischen Besonderheiten in Arnsberg

Im Kulturzentrum am Berliner Platz in Hüsten kann am Sonntag, 23. April, 10 bis 17 Uhr, die Sonderausstellung „800 Jahre Bergbau“ besucht werden.

Arnsberg ist facettenreich - was die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung angeht. Auch diese Woche haben wir wieder den richtigen Freizeittipp.

Kurzurlaub mit oder ohne überraschende Effekte gibt es auch in Arnsberg.

Meine Tipps für euch

Einfach mal die Seele baumeln lassen mit etwas Wellness im näheren Umkreis. Nach dem Motto „Kurz mal weg“ kann man sich im Dorint Hotel, Nass oder im Storchennest (ganzjährig von Dienstag bis Freitag) mit Urlaubsstimmung verwöhnen. Von Sauna, über Soleinhalation bis zum Entspannen im Ruhebereich ist alles da.

Viel Spaß mit wenig Geld

Am Sonntag veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Maulwurf im Kulturzentrum Hüsten von 10 bis 17 Uhr die 31. Mineralien- und Fossilienbörse mit der Sonderausstellung zum Thema 800 Jahre Bergbau. Der Eintritt ist kostenfrei.

Im Rampenlicht

Kabarett? Hier? Aber „Vorsicht, Humor!“. So heißt das aktuelle Programm von Jürgen Becker, mit dem die Wennigloher Schützen den bekannten Kabarettisten am Samstag in der Schützenhalle begrüßen. Der Einlass ist um 18 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro noch bei Bäcker Jürgens in Wennigloh, Blumen Danne in Hachen, bei Modehaus Cruse oder Schuhhaus Prange in Arnsberg oder an der Abendkasse für 22 Euro. Müssenbergstraße 43, 59821 Wennigloh.

Für die Kleinen

Der Wildwald bietet am nächsten Wochenende eine Flechten- und Moos-Safari für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren an. Start ist um 10.30 Uhr. Anmeldung über die Homepage. Kinder: 9 Euro: Erwachsene: 11 Euro. Der Eintritt zum Wildwald ist inklusive.

Das sportliche Highlight

Etwa 470 Voranmeldungen zeigen schon vor dem Start an diesem Sonntag, wie beliebt der Panoramalauf des TriFun Hennesee in Meschede ist. Das Läuferevent mit Start auf dem Hennedamm bietet erneut verschiedene Strecken mit unterschiedlichen Längen. Der erste Start erfolgt an diesem Sonntag um 9.05 Uhr.

Mal was anderes

Mit lyrischen Worten an einem Freitagabend durch das Sauerland Museum spazieren - am 21. April um 19 Uhr werden Interessierte durch diese besondere Reise in die Geschichte des Landsberger Hofs geführt. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Anmeldungen auf der Homepage oder unter 02931/944444. Alter Markt 24-30, 50821 Arnsberg.

