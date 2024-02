Von wegen „Schnapsidee“: Neues Café begeistert die Kunden

Arnsberg Das Lokal am Kreisel an der Promenade wurde neu vermietet. Bis auf sonntags wird in der „P1-Cafe-Lounge“ gegessen und geklönt.

Diana Schmittat (41) hat jetzt ihr Lokal an der Promenade 1 in Arnsberg eröffnet. Mit einer spannenden und erfüllten Karriere in der Gastronomie findet sie mit der „P1-Café-Lounge“ ihre Berufung. Seit nun fast fünf Jahren mit Leidenschaft für diese Branche genießt es Diana sehr, Gäste zu bewirten. Zusammen mit Aushilfe Saskia (26) nimmt man sich Zeit für jeden Einzelnen; hört zu; sorgt dafür, dass jeder sich wohlfühlt.

Was sie besonders an der Arbeit in der Gastronomie und mit Menschen schätzt? „Ich bin ein Gastro-Kind - ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen.“ sagt Diana“, „Ich habe in Schmallenberg-Enkhausen im August 2000 meine Lehre als Hotelfrauchfrau im Hotel Deimann begonnen und beendet. Wenn man das geschafft hat, macht man weiter oder geht andere Wege Ich hatte so Lust darauf und würde man heute die Zeit zurück drehen - ich würde es sofort war wieder so machen. Hauptsächlich war ich immer nur in der Hotellerie in oder rund um Winterberg tätig.“

Die Gruppe der Kolpingfrauen hat das Café für sich entdeckt. Foto: Astrid Kilinski

Heute lebt sie mit ihrem Mann und zwei Hunden wieder in Alt-Arnsberg. „Fernbeziehung und Wochenendarbeit unter einen Hut zu bringen, war damals für mich nicht möglich.“ Und dann kam der Moment: 2015 hat sie ihren „Mann“ von damals bei Facebook wieder getroffen und der hat sie nach Hause geholt. „Zuhause heißt Arnsberg, hier bin ich geboren, und meine Familie steht mir hier zur Seite.“ Als Vollblut-Gastronom reicht ihr nach der Rückkehr die Aushilfsstelle in einem örtlichen Café nicht. „Und gar nichts tun … da fällt einem ja die Decke auf den Kopf.“

Traum vom eigenen Lokal

Durch eine Werkstatt-Kundin ihres heutigen Ehemannes erfuhr sie, dass das Lokal am Kreisel an der Promenade neu vermietet werden soll. „Eigentlich war es eine Schnapsidee“, sagt sie lachend. Somit ging alles spontan und sehr schnell. Nach einer aufwendigen aber liebevollen Renovierung - bei der auch viele Tränen und Teller geflogen sind - wird erstmal Hochzeit gefeiert.

Diana Schmittat bietet vegane, lactose- oder glutenfreie Gerichte an, um mehr in diesem Bereich zu tun. „Durch den Wellness Boom und die ganzen Themen rund um Allergene, bin ich mittlerweile gut aufgestellt. Die Hotels gingen damals schon darauf ein. Es gibt auch genug Leute hier, die auf ihre Ernährung achten müssen, ich habe viele Gäste, die wegen unseres glutenfreien Frühstücks sogar aus Neheim kommen.“

Jana Schreieck kommt mit Ihrer Freundin hierher zum Klönen. „Es ist so familiär hier. Egal was ist, sie lächelt einen immer an und hier ist alles mit Liebe zum Detail gemacht – selbst beim Toilettenpapier. Hier ist es nicht wie in anderen Läden, reinkommen gehen und bezahlen. Man fühlt sich einfach wohl und es ist alles lecker, was sie hier hat.“

Wolfgang (links) und Leonardo treffen sich regelmäßig im „P1“. Foto: Astrid Kilinski

Leonardo Rumpel (60) trifft sich nachmittags mit seinen Freunden zu Kaffee, Tee oder Kuchen, manchmal gibt es auch eine leckere Suppe. „Ich freue mich, dass ich das noch kann, da ich unfallbedingt fast tot war und daher jetzt Frührentner bin. Mein Spitzname ist nicht etwa Leo, sondern Krümelmonster … Kekse, Kekse, Kekse“, teilt er fröhlich mit.

Inge Mauer und ihre ehemalige Arbeitskollegin Maria Mittelste treffen sich regelmäßig zum Kaffee und gehen am liebsten hierhin. „Man hat hier einen schönen Rundumblick, Kaffee und Kuchen sind sehr lecker und eine nette Bedienung.“ Maria trinkt heute mal Bier statt Kaffee, die beiden waren laufen und „ich hatte gerade richtig Durst und Lust auf was Kaltes“.

Anna, Nicole und Anja aus Oeventrop sind zum ersten Mal hier. Es gefällt ihnen sehr gut und so überlegen sie schon, ob sie sich hier häufiger treffen. Eins haben die Drei gemeinsam und erzählen lachend: „Wir bekommen alle in den nächsten Wochen ein Baby und haben uns bei der Geburtsvorbereitung kennen gelernt.“

Die Arnsberger Kolping-Frauengruppe trifft sich seit 34 Jahren monatlich. Hierhin kommen sie gerne. Margret (90), Marlies (69), Karla (76), Gerda (84), Ursula (82), Mechthild (77), Margret (89), Renate (78) und freuen sich auf ein schönes Zusammensein. „Früher, als wir noch jünger waren, sind wir auch mit dem Auto weiter weggefahren, haben Museen und Kirchen besucht oder sind ins Theater Herdringen gegangen.“ Sie genießen die Auswahl an selbstgemachten Kuchen und Torten. „Und wir treffen uns, weil wir so schön sind.“ sagt Margret verschmitzt.

So lange der Vorrat reicht

Manuela Stanek (38) kommt als langjährige Freundin und ist Stammkundin. „Mir gefällt einfach die Freundlichkeit und das ganze Ambiente. Die Torte, das leckere Frühstück und vor allem die Nussecken.“ Auch Gäste auf 4 Pfoten sind willkommen, Diana hat immer ein Leckerchen für Vierbeiner parat. Zu dieser Jahreszeit sicherlich eine tolle Flucht ins gemütlich Warme. „Feste Essenszeiten gibt es nicht,“ sagt Diana, „alles so lange der Vorrat reicht - und wenn noch Brötchen da sind, kann auch spät gefrühstückt werden.“ Geöffnet ist werktags von 9 bis 18 Uhr, samstags bis 15 Uhr. Sonntags ist geschlossen.

