Vorsicht, Blitzer: Die Standorte von Polizei und Kreis

Arnsberg/Sundern Polizei und Hochsauerlandkreis kündigen für die ersten Tage im Jahr 2024 Geschwindigkeitskontrollen an. Die Standorte im Überblick.

Autofahrer und Autofahrerinnen aufgepasst: Der Hochsauerlandkreis und die Polizei im HSK kontrollieren wieder die Geschwindigkeit. Sowohl der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises als auch die Kreispolizeibehörde in Meschede geben die Stellen im gesamten Kreisgebiet an, wo in den nächsten Tagen geblitzt wird. Die Geschwindigkeitsüberwachung wird angekündigt für diese Orte:

Hier blitzt die Polizei

Dienstag, 2. Januar: Arnsberg-Kirchlinde

Mittwoch, 3. Januar: Schmallenberg-Lanfert

Donnerstag, 4. Januar: Sundern-Tiefenhagen

Freitag, 5. Januar: Meschede-Remblinghausen

Samstag, 6. Januar: Brilon-Wald

Sonntag, 7. Januar: Winterberg-Niedersfeld

Hier blitzt der Kreis

Dienstag, 2. Januar: Sundern, Estinghausen. Arnsberg-Neheim, Werler Straße

Mittwoch, 3. Januar: Schmallenberg-Lenne, B 236. Brilon, Mühlenweg

Donnerstag, 4. Januar: Sundern-Breitenbruch, Breitenbrucher Straße. Arnsberg, Rumbecker Straße

Freitag, 5. Januar: Brilon, Möhnestraße. Medebach, Hardtstraße

Der Hochsauerlandkreis betont: „Es muss darüber hinaus auch an vielen weiteren Stellen im gesamten Kreisgebiet mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

