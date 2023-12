Zufrieden blicken Kinder, Betreuerinnen, Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke und die Erste Beigeordnete Dr. Jacqueline Bila in die Kamera.

Advent Vorweihnachtliche Stimmung zieht in Sunderns Rathaus ein

Sundern Mädchen und Jungen der städtischen Kita aus Stemel haben einen großen Tannenbaum im Rathaus-Foyer geschmückt.

Insgesamt 25 Mädchen und Jungen der städtischen Kita „Die kleinen Strolche“ Stemel haben den großen Tannenbaum im Rathaus-Foyer geschmückt. Das Schmücken ist eine langjährige Tradition und wird jedes Jahr von einer anderen Kindertageseinrichtung übernommen.

Aktuelles aus Sundern

Gemeinsam haben die Kinder ihren ganz eigenen Weihnachtsschmuck selbst gebastelt, der nun den Weihnachtsbaum im Rathaus ziert: Weihnachtskugeln und Sterne aus Papier und Pergament, Rentiere mit roter Nase, Weihnachtsmänner mit Zipfelmütze und Tannenbäume aus Holz und Bindfaden. Doch bevor es an das Schmücken ging, haben die Kinder gemeinsam mit Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke und der Ersten Beigeordneten Dr. Jacqueline Bila ein Lied gesungen.

Süßigkeiten als Dankeschön

Als Dank und Anerkennung gab es Süßigkeiten vom Bürgermeister. „Die Weihnachtsbaum-Aktion sorgt jedes Jahr für eine festliche Atmosphäre im Sunderner Rathaus und stimmt auf die bevorstehende Adventszeit ein. Es ist spannend zu sehen, was sich die Kinder jedes Jahr aufs Neue einfallen lassen, um den großen Weihnachtsbaum zu schmücken. Vielen Dank an alle Kinder“, so Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg