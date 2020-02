Voßwinkel: Behinderungen durch Thyssengas-Baustelle

Voßwinkel. Behinderungen im Schwerverkehr mit weitreichenden Umleitungen gibt im Bereich Voßwinkel es ab dem kommenden Montag.

Thyssengas arbeitet derzeit an der Verbesserung der Energieversorgung in der Region, daher gibt es ab 24. Februar Behinderung im Schwerlastverkehr in Voßwinkel. An das in diesem Rahmen anzupassende Gastransportsystem „Ruhrtalleitung“ der Thyssengas sind bereits seit Jahrzehnten örtliche Verteilnetze sowie viele Industrie- und Gewerbebetriebe angeschlossen.

Der erste Bauabschnitt wurde 2019 fertiggestellt. Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde Mitte Januar 2020 begonnen. Ab dem kommenden Montag, 24. Februar, beginnt nun der dritte Bauabschnitt in Voßwinkel (Voßwinkeler Straße im Bereich zwischen Nr. 56 und 54 und endet zwischen Haus Nr. 26 und 30.

Sechs Wochen Bauzeit

Mit Beginn des dritten Bauabschnitts bis zum Ende der Baumaßnahme in etwa sechs Wochen wird eine großräumige Umleitung des Schwerlastverkehrs erforderlich. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Gut Nierhof“ wird weiterhin für jeglichen Verkehr aufrechterhalten, eine Zu- und Abfahrt durch Vosswinkel wird für den Schwerlastverkehr nicht möglich sein. Die Umleitungsstrecke folgt der B 7 in Richtung Neheim, wird dort auf die A 46 Anschlussstelle 62 (Neheim) in Fahrtrichtung Werl geleitet und folgt der Autobahn bis zur Abfahrt Wickede (Ruhr). Von dort aus erreicht der reguläre Schwerlastverkehr, der B 63 folgend, den Kreuzungspunkt B 7(Vosswinkel) – B 63 (Wimbern).

Separate Umleitung für Gefahrgüter

Unbedingt zu beachten ist, dass der Güterverkehr Gefahrgut sowie wassergefährdende Transporte einer separat ausgewiesenen Umleitung nutzen müssen, welche von der AS 62 (Neheim) in Fahrtrichtung Arnsberg verläuft und diese an der Anschlussstelle Hüsten verlässt. Für die während der Bauphase auftretenden Unannehmlichkeiten bittet die Thyssengas GmbH alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Über den weiteren Verlauf der Baumaßnahmen wird die Thyssengas fortlaufend informieren.