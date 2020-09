Wähler sollten Zeichen setzen

Die Erkenntnis ist nicht neu, aber dieser Tage offenbar wert, wiederholt zu werden:

Demokratie ist etwas ebenso Großartiges wie Schützenswertes – und sollte darum wie ein „rohes Ei“ behandelt werden. Der im Artikel aufgearbeitete Vorgang hingegen ist eher „rohes Rumeiern“.

Es mag für kleinere Parteien nicht einfach sein, einen Direktkandidaten in jedem der 23 Arnsberger Wahlbezirke aufzustellen, doch dass es gelingen kann, zeigt seit gut 14 Tagen unsere tägliche Übersicht. Dort präsentieren sich Menschen, die etwas bewegen möchten in dieser Stadt. Nicht jeder hat uns ein Foto zur Verfügung gestellt, der ein oder andere möchte nichts über sein Privatleben preisgeben; doch das Gesamtbild stimmt: Wer sich zur Wahl aufstellen lässt, bekennt Farbe, weiß, was er tut, welche Verantwortung er – oder sie – übernimmt.

Nur die AfD gibt – bis auf Ausnahmen – so gut wie keine Informationen über ihre 23 Direktbewerber für einen Platz im Stadtrat.

Hat es im Vorfeld vielleicht noch mehr „Missverständnisse“ gegeben? Nun ist der Wähler am Zug, kann zeigen, was er davon hält!