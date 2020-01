Arnsberg-Wennigloh. Katrin Schütz und Christoph Willeke züchten auf dem Bauernhof am „Bönkhausen 1“ in Arnsberg-Wennigloh edle Wagyu-Rinder.

Wagyu-Pioniere aus Arnsberg-Wennigloh

Neubürger in Wennigloh. Seit einigen Wochen bewirtschaften Katrin Schütz und Christoph Willeke den Bauernhof am „Bönkhausen 1“. Doch die Zweibeiner sind nicht allein – und ihre vierbeinigen Mitbewohner geben dem Betrieb einen Hauch von Exklusivität: Es sind echte Wagyus. Wer im Bio-Unterricht nicht immer auf der Höhe war, dem sei gesagt, diese Tiere sind so etwas wie der Rolls-Royce unter den Rindviechern…

Arnsberg Nominiert für höchste landwirtschaftliche Auszeichnung In der Kategorie „Geschäftsidee“ wurde das Paar 2019 für den Ceres-Award nominiert; Info: https://wagyu-sauerland.de/ Von der Erzeugung bis zum Verkauf liegt die Wertschöpfungskette komplett in Hand der beiden Landwirte. Tiergerechte Aufzucht/Fütterung ist Trumpf: Die Rinder grasen von Frühjahr bis Herbst auf der Weide, den Winter verbringen sie im großzügigen Strohstall.

In ihrer japanischen Heimat als „Kobe-Rind“ bekannt, liefert die Rasse fein marmoriertes Fleisch, das als das beste der Welt gilt – und, wen wundert’s, auch als das teuerste. Angeblich sollen die Japaner ihren Wagyus Bier zu trinken geben und sie mit einem speziellen Handschuh massieren, weil das die Entstehung der Fett-Marmorierung unterstützt.

Nun, im Sauerland trinken die Landwirte ihr Bier lieber selbst; keine Überraschung also, dass es auch in Wennigloh nicht im Futtertrog landet. „Doch dafür gibt es reichlich wertvolles Gras, Heu und Getreide – regional und ohne Gentechnik“, wie Katrin Schütz erklärt. Die 29-Jährige ist verantwortlich für Marketing und Vertrieb, packt gemeinsam mit ihrem drei Jahre älteren Partner aber auch beim Versorgen der Rinder mit an – weitere Helfer gibt es nicht!

„Man braucht viel Leidenschaft“, sagt Katrin, die aus Iserlohn stammt und in Soest Landwirtschaft studiert hat. Dort, an der Fachhochschule, arbeitet sie noch immer; inzwischen in Teilzeit, schließlich hat auch der Tag des Wagyu-Züchters nur 24 Stunden… Partner Christoph, ebenfalls studierter Landwirt, stammt aus Giershagen. Auf dem Milchviehbetrieb seines Vaters hat das Abenteuer vor etwa drei Jahren begonnen. Der 32-Jährige arbeitet zurzeit bei einem Zuchtunternehmen im Münsterland, das ebenfalls Wagyus züchtet. Ziel ist natürlich, die Geschäftsidee zeitnah zum Hauptberuf zu machen.

Edles Tier: Ein Wagyu-Rind. Foto: Dennis Freikamp / FUNKE Foto Services

Die Chancen dafür stehen gut, denn das Paar freut sich über rege Nachfrage – trotz stolzer Preise. Wer Wagyu-Rindfleisch aus Arnsberg kaufen möchte: „Steaks kosten ab 100 Euro das Kilo aufwärts, Burger-Patties liegen unter 10 Euro das Stück“, gibt Katrin Schütz Auskunft.

Geschlachtet werden die Rinder erst, wenn sie drei Jahre alt sind – 2020 gelangen also die ersten echten „Sauerland-Wagyus“ auf den Markt. Nicht nur für „Großkopferte“ in­teressant – der Trend weg vom Billigfleisch führt auch „normale“ Kundschaft, die sich mal etwas Besonderes gönnen möchte, nach Wennigloh. Apropos, warum ausgerechnet ins Arnsberger Höhendorf?

Stallungen und viel Weideland

Auf der Suche nach einer eigenen Hofstelle kamen die Jungunternehmer – übrigens nach einem ersten Artikel in der WP – in Kontakt mit der Besitzerin. „Alles passte“, erinnert sich Katrin; „und Anfang Oktober sind wir dann hergezogen.“ Zum zuvor leerstehenden Anwesen gehören neben Stallungen rund 30 Hektar Weideland. Ideale Bedingungen für die momentan ca. 40 Tiere starke Herde, die weiter wachsen soll. „Wir glauben an die Rasse und die regionale Marke, an die Chancen der Digitalisierung und das sich ändernde Konsumverhalten“, blicken die beiden „Wagyu-Pioniere“ optimistisch in die Zukunft. Wer einen Blick auf ihre Arbeit werfen möchte, ist auf „Bönkhausen 1“ stets willkommen. „Die Leute möchten sich unsere Tiere anschauen, sie an­fassen“, hat Katrin festgestellt; und der Wunsch des Kunden ist Befehl: Wer möchte, darf sogar sein eigenes Wagyu-Rind besitzen. Gegen einen monatlichen Beitrag kann für zwei Jahre eine Patenschaft abgeschlossen werden – neben Newslettern, einer Urkunde und einer Hofführung wird der Interessent am Ende mit einem Fleischpaket belohnt. Letzteres ist nicht nur besonders schmackhaft, sondern – wegen des hohen Anteils an ungesättigten Fettsäuren und an Omega 3 und 6 – auch noch sehr gesund.

Es gäbe noch viel zu erzählen, aber am Besten ist sicher ein Abstecher zur „Wagyu Sauerland Ranch“.