Umfrage des Digitalen Forums Wahl: So stehen HSK-Direktkandidaten zur Digitalisierung

Arnsberg. So stehen die heimischen Direktkandidaten für die Bundestagswahl zum Thema Digitalisierung. Das Digitale Forum hatte nachgefragt.

Sie sind die Experten für digitale Entwicklung. Und sie wollten wissen, was sie von der Politik nach den Bundestagswahlen erwarten können, damit das Sauerland und die ganze Republik auf dem Weg in die Welt 5.0 nicht abgehängt werden. Die Mitglieder des Digitalen Forums Arnsberg befragten alle Bundestagsdirektkandidaten nach ihren Digitalisierungsstrategien, präsentieren die Antworten online und in einem Print-Flyer und leiten daraus auch Forderungen ab. „Eine Modellregion Sauerland würde uns einen großen Schritt nach vorne bringen“, sagt Fred Schröder (Firma Gornicus) vom Digitalen Forum.

Hier finden Sie die Antworten aller Kandidaten zur Digitalisierung im HSK>>>

Sieben der neuen Direktkandidaten im HSK haben auf die Anfrage der heimischen Digital-Experten - nur die Basis und die AfD gaben keine schriftlichen Antworten ab.

