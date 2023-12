„Wald muss wieder bewaldet werden – ohne Windräder!“

Arnsberg Die Arnsbergerin Susanne Schauerte meldet sich zum Thema „Land will keine Photovoltaik auf Borkenkäfer-Flächen im Wald“

Kalamitätsflächen „bleiben Wald und sind (…) im Sinne des Bundeswaldgesetzes (BWaldG) wieder aufzuforsten oder einer natürlichen Bewaldung zu überlassen. Der Wald sei wegen seines Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt sowie für die Erholung der Bevölkerung „zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren, und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung sei nachhaltig zu sichern“. Genau diese Kalamitätsflächen, die durch jahrzehntelange Fehlbewirtschaftung entstanden sind, sollen nun oberhalb von Bruchhausen, Richtung Möhnesee, mit Windrädern bebaut werden. (Flächen, die laut Ministerin Mona Neubaur wieder bewaldet werden müssen, siehe das Zitat).

Mehr aus Arnsberg

Bei 35, evtl. sogar 40 Windrädern mit einer Höhe von bis zu 270 Metern ist im Umfeld dieser Giga-Monster der Wald als „Lunge, Klimaregler, Heimat für Tiere und Pflanzen, Erholungsraum für uns Menschen“ Geschichte. Allein der Bau dieser Monster bedingt einen großen Ausbau und die Verbreiterung von Straßen und Waldwegen. Das Gelände wird regelrecht platt gemacht und für den Transport des Materials hoch verdichtet. Noch gesunde Bäume müssen weichen, und riesige Betonfundamente der Windräder werden unwiederbringlich den Waldboden mit all seinem Leben vernichten.

„Gemeinschaftsaufgabe“

Erneuerbare Energie ja, aber dies muss in Deutschland als Gemeinschaftsaufgabe gesehen werden. Sicherlich gibt es in der Bundesrepublik geeignetere Flächen für die Errichtung von Windenergieparks als Waldflächen, die als wichtige Erholungsgebiete fungieren. Unsere Politiker zeigen aktuell in vielen Bereichen einen Aktionismus, der mit normalem Menschenverstand nicht nachzuvollziehen ist. Auch ein Weg in die CO2-Neutralität ist so nicht umzusetzen. Wir schalten Kernkraft- und Kohlekraftwerke ab, um genauso erzeugten Strom in Nachbarländern einzukaufen. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen.

Hoffentlich hat Heinrich Heine (1797-1856) nicht wirklich Weitsicht gezeigt, als er folgenden Satz kreierte: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.“ (Anm. der Redaktion: Der Satz aus dem Gedicht „Nachtgedanken“ ist zu einem geflügelten Wort geworden.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg