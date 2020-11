Waldbauer: „Wir arbeiten seit Generationen nachhaltig“

„Unser Hof arbeitet seit Jahrhunderten nachhaltig bei der Waldbewirtschaftung und Waldentwicklung. Es ist doch nicht so, dass wir hier reine Fichten-Monokulturen geschaffen haben.“ Dies berichtet der 41-jähriger Waldbauer Christian Nagel aus Holzen-Retringen und zeigt auf ein Waldstück, auf dem zahlreiche Fichten wegen Borkenkäfer-Befalls gefällt wurden, aber auf dem freigeschlagenen Feld stehen weiterhin auch andere Bäume. Rechts des Weges ragen Roterlen in den Himmel, links des Weges stehen einige hohe Eichen.

Im Domkebachtal wurden Fichten gefällt - nur noch die Baumstümpfe ragen aus der Erde Foto: Martin Schwarz

Die Tatsache, dass in der mehr als 600-jährigen Geschichte des heutigen Bauernhofs Christian Nagel viele Fichten gepflanzt wurden, hing mit der Nachfrage der Sägewerke zusammen. Denn viele Jahre wurde zwecks Weiterverarbeitung Holz von einer Sorte erwartet. Mit Blick auf Bauholz ging es auch darum, dass lange Baumstämme geliefert werden, aus denen lange und umfangmäßig starke Balken geschnitten werden können. „Die Leimbinder-Technik macht dies aber nicht mehr erforderlich. Balken können heute verlängert bzw. im Umfang auch verstärkt werden“, berichtet Christian Nagel.

Die Wünsche der Sägewerke haben sich geändert

Sägewerke werden also heute häufiger als früher mit verschiedenartigem Holz beliefert. Und auch Stämme werden heute häufiger schon im Wald auf Länge zugeschnitten. Dies sieht man auch im Domkebachtal, wo Christian Nagel eine Waldfläche bewirtschaftet und entwickelt. Auch dort hat der Borkenkäfer große Schäden angerichtet. Im Wald sieht man längs der Wirtschaftswege hohe Stapel mit gelagertem und zugeschnittenem Fichtenholz.

Wegen Borkenkäferbefalls haben sich die Kronen dieser Fichten im Domkebachtal braun gefärbt. Foto: Martin Schwarz

Als Folge mehrjähriger Trockenperioden sind auch Eschen aufgrund mangelnder Widerstandskraft an einem Pilzbefall erkrankt, der zum so genannten Eschentriebsterben führt. Land- und Forstwirt Christian Nagel, steht jetzt vor der großen Herausforderung, das Wachstum von den Bäumen zu fördern, die in 40 Jahren oder noch viel später gefragt sind. In Nagels Wäldern wachsen zum Beispiel Fichten, Eichen, Buchen, Eschen und Roterlen. Hinzukommen Douglasie, Lärche und Kiefer.

Mehrere wirtschaftliche Säulen

Angesichts der uralten Bauernhof-Tradition, in der aus dem Wald auch Bauholz für den eigenen Betrieb geholt wurde, macht Christian Nagel aus seiner emotionalen Bindung zum Wald keinen Hehl: „Wald ist für mich auch ein Familienmitglied.“ Den Wald gesund und ertragsstark zu halten, sei die große Herausforderung.

Bund finanziert Fördermittel für Waldbauern Lange Trockenheit, Borkenkäferplage und Stürme haben zu erheblichen finanziellen Schäden bei deutschen Waldbauern geführt. Deshalb hat die Bundesregierung ein 500 Millionen Euro umfassendes Hilfspaket aus Mitteln des Konjunkturpakets für deutsche Waldbauern geschnürt. Um klimaangepassten Waldumbau und notwendige Aufforstung voranzutreiben, fließen an Waldbauern 100 Euro bzw. 120 Euro pro zertifizierten Hektar Wald. Diese Fördermittel können seit Freitag, 20. November 2020, im Internet unter der Adresse www.bundeswaldpraemie.de beantragt werden. Die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) ist für das Antragsverfahren und die Auszahlung der Gelder verantwortlich. Das Geld muss bis Ende nächsten Jahres abgerufen werden.

Der 41-jährige Waldbauer kann dabei gelassen bleiben. Die Forstwirtschaft ist eine geschäftliche Säule seines Hofes, hinzukommen Acker- und Grünland, Rinderaufzucht sowie Rindermast.

Waldeigentümer Franziskus von Ketteler nimmt zum Förderprogramm des Bundes Stellung

„Die Fördermittel für Waldbauern aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung reichen bei Weitem nicht aus, um die Kosten der Wiederbewaldung auch nur annähernd zu decken“, erklärt der Mitinhaber des Wildwalds Voßwinkel. Franziskus von Ketteler. Er geht davon aus, dass pro Hektar Wiederaufforstung inklusive Kulturpflegemaßnahmen zwischen 8000 und 12.000 Euro fällig werden. Die nun möglichen 100 oder 120 Euro Fördermittel pro Hektar seien zwar dringend erforderlich und sehr willkommen, aber im Blick auf die Herkulesaufgabe der Wiederaufforstung völlig unzureichend.

Franziskus von Ketteler, der auch Vorstandsmitglied des Verbandes Familienbetriebe Land + Forst NRW ist, erneuerte seine Forderung, dass der Klimaschutzwirkung des Waldes mehr Beachtung in der Politik geschenkt werden sollte. Ketteler erinnert an die Kampagne „8“, wonach ein Hektar Wald durchschnittlich acht Tonnen Kohlendioxid jährlich binde und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leiste. „Deshalb sollte jede Tonne Kohlendioxid, die der Wald netto und pro Jahr bindet, mit 25 Euro pro Jahr aus dem Energie- und Klimafonds vergütet werden.“ Dieses Modell nehme die kommunalen und privaten Waldeigentümer stärker in die Pflicht und erhalte zugleich die Natur, Arbeitsplätze und sichere die Holzproduktion Vor allem ermögliche es eine rasche Wiederaufforstung von Flächen.