Wallfahrt von Arnsberg nach Werl dem Regenwetter zum Trotz

Arnsberg. Zum 36. Mal machten sich Pilger auf den Weg von Arnsberg zur Wallfahrtsbasilika in Werl. Und das trotz nassem Wetter. Das sind die Informationen.

Zum 36. Mal machten sich Pilger auf den Weg von Arnsberg zur Wallfahrtsbasilika in Werl. „Habt Vertrauen – Ich bin es!“ – dieses Leitwort des Wallfahrtsjahres 2023 wurde in Gebeten, Liedern, Meditationen und Geschichten von den Pilgern an den vielen Stationen auf unterschiedliche Weise thematisiert.

Der ca. 35 km lange Weg begann um 7 Uhr mit einem Gebet und der Bitte um den Pilgersegen in der Piuskirche. Neun Wallfahrer trugen abwechselnd das Pilgerkreuz. Getragen von dem besonderen Geist der Gemeinschaft, des gemeinsamen Gebets und der besonderen Verbundenheit auf dem langen Weg führte die Wallfahrt von der Piuskirche zur Ruhr, über Gut Wintrop, den Bockstall und Breitenbruch, über Langenberg, Lemberg und Kelleberg, vorbei am Wennemer Kreuz und an der Gedenkstätte Himmelpforten nach Niederense. Im Pfarrsaal dort hatten fürsorgende Menschen eine einladende Kaffeetafel vorbereitet. Fröhliche und gute Gespräche sorgten zusätzlich für Erholung und Stärkung für den weiteren Weg.

Texte, Gebete und Lieder auf dem Weg von Arnsberg nach Werl

Über Oberense, Gut Radberg, vorbei am Heideröschen, ging es schließlich von der Blumenthaler Haar über den gekennzeichneten Wallfahrtsweg durch die Stadt zur Wallfahrtsbasilika. Besondere Pausen, Innehalten auf dem Weg mit besinnlichen Texten, Gebeten und Liedern, gab es unter anderem am Wintroper Kapellchen, in der Kirche in Breitenbruch, auf dem Langenberg, am Wennemer Kreuz, in der Pfarrkirche Niederense, in der Radbergkapelle und schließlich vor dem Gnadenbild der Gottesmutter in Werl.

Dort stießen die Radwallfahrer zur Gruppe. Ihnen war in strömendem Regen auf der Tour Durchhaltevermögen abverlangt worden. Dem Wetter zum Trotz hielten auch sie an mehreren meditativen Stationen inne.

Am Abend kam ein große Gruppe Buswallfahrer aus allen Gemeinden Arnsbergs und feierten gemeinsam mit den Pilgern und Radwallfahrern, mit Pastor Mockenhaupt und Vikar Neumann ein Festhochamt in der Basilika. Eine Lichterprozession bildete den feierlichen Abschluss des Tages.

