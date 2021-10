Warum bei Arnsbergs SPD das „Wir“ jetzt ganz oben steht

Arnsberg. Mit Dorothee Brunsing-Aßmann und Markus Ebert setzt der SPD-Ortsverein Arnsberg erstmals auf eine Doppelspitze.

Mit Schwung in die Zukunft. Das will der SPD-Ortsverein Arnsberg – und er beschreitet dafür neue Wege: Erstmals führt eine Doppelspitze die Arnsberger Sozialdemokraten an. Und erstmals steht eine Frau in vorderster Linie: Dorothee Brunsing-Aßmann. Sie bildet mit Markus Ebert nun das neue Führungsduo. Amtsvorgänger Uwe Bettsteller trat kurz nach der Kommunalwahl im Jahr 2020 aus beruflichen Gründen zurück.

Ganzheitliches Konzept für Ruhrschleife soll weiter verfolgt werden Der frühere Ortsvereins-Vorsitzende Uwe Bettsteller wird sein Ratsmandat und die Gremienarbeit weiterhin ausüben. Sein Rückzug als Vorsitzender war dem berufsbedingten Zeitmangel geschuldet. Nach dessen Rücktritt hatte Schriftführer Jens Hahnwald den Vorsitz kommissarisch ausgeübt. Die Amtsnachfolge hatte man viel schneller klären wollen, so Hahnwald, aber Corona habe dies verhindert. „Denn letztlich wollten wie die Neuwahl, wie jetzt geschehen, in persönlicher Begegnung klären.“ Die neue Vorsitzende Dorothee Brunsing-Assmann, Mitarbeiterin in einer Augenarztpraxis, bringt politische Erfahrung aus Stadtrat und Ausschüssen mit. Ebenso wie Markus Ebert, dieser vertritt die Arnsberger SPD im Kreistag in Meschede.

Aber auch in Arnsberg ist er aktiv tätig: Er hat u. a. federführend im Ortsverein ein ganzheitliches Konzept für die Ruhrschleife (wir berichteten) entwickelt, „das wir natürlich auch weiterhin verfolgen werden“. Weitere Mitglieder im Vorstand: Kassierer Burkhard Franke, Schriftführer/Vorsitzender Kommunalpolitischer Arbeitskreis Jens Hahnwald, Mitgliederbeauftragter Mark Schroller, Beisitzer Uwe Gruttmann, Thomas Bause, Kassenprüfer Doris Tampier, Ferdi Franke.

Doch bis der SPD-Ortsverein diesen noch neuen Weg beschreiten konnte, stand zunächst einmal eine Satzungsänderung an, denn eine Doppelspitze war bislang in den Statuten nicht vorgesehen. Keine große Sache, die Änderung wurde jetzt von der Mitgliederversammlung einstimmig durchgewunken – und dann wurden umgehend Dorothee Brunsing-Aßmann und Markus Ebert in ihre neuen Ämter gewählt. Ebenfalls mit allen Stimmen.

Ein Duo mit vielen Gemeinsamkeiten

Ein Duo, das sich schon lange kennt, das sich vertraut. Beide haben über Jahre in der Handballabteilung des TV Arnsberg mit ihren jeweiligen Mannschaften um Punkte gekämpft, beide waren in der Jugendarbeit aktiv und beide sind vor 25 Jahren in den SPD-Ortsverein eingetreten. Weil sie in ihrer Stadt etwas bewegen wollten – und noch immer wollen.

Viele Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten, die sie nun in der Politik vor Ort als gesunde Basis nutzen möchten, um im Interesse der Bürgerinnen und Bürger engagierte politische Arbeit abzuliefern. „Was auch dadurch erleichtert wird,“ sagt Markus Ebert, „weil Dorothee und ich echte Teamplayer sind.“ Und so solle bei den Sozialdemokraten künftig grundsätzlich das „Wir“ das politische Handeln dominieren. „Weil wir alle gemeinsam alles dafür tun müssen, damit wir weg von der sich immer weiter ausbreitenden Ich-Gesellschaft kommen.“

Und dazu müsse die SPD vor Ort ihren Beitrag beisteuern. Durch einen modifizierten Politikstil zum Beispiel, sind sich Ebert und Dorothee Brunsing-Aßmann einig.

„Früher hat man Politik für den Bürger gemacht, doch heute ist es unerlässlich, Politik mit dem Bürger zu machen, will man etwas Nachhaltiges bewirken.“

Deshalb, erklärt die neue Frontfrau, wolle man auch den Kommunalpolitischen Arbeitskreis des Ortsvereins wieder kräftig beleben und offensiv für die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger werben.

„Denn so bin ich zum Beispiel zur Politik gekommen. Und habe dann gestaunt, dass man im Arbeitskreis auch als Bürgerin Dinge ansprechen kann, die bearbeitet und umgesetzt werden. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir als Politik immer ansprechbar für die Menschen sind.“

Der Arbeitskreis soll so künftig zu einem noch wichtigeren Instrumentarium politischen Wirkens werden, pflichtet Markus Ebert bei. „Dort kann jeder seine Ideen oder seine speziellen Interessen wie zum Beispiel beim Thema Fahrradverkehr einbringen.“ Und dafür, ergänzt Schriftführer Jens Hahnwald, müsse man auch kein Mitglied der SPD sein. „Es geht allein um das Mitarbeiten an Projekten, um das Beisteuern von Ideen.“

Arbeitskreis wird neu belebt

Damit will die neue Führung des Ortsverein nicht nur dem Arbeitskreis, in dem u. a. vor vielen Jahren die Idee für den Bau des Altstadttunnels entwickelt worden sei, neues Leben einhauchen, sondern zugleich auch die Vernetzung innerhalb der Partei und die Vernetzung mit der Bürgerschaft vorantreiben. „Denn gerade in der Außenwirkung haben wir noch erhebliches Potenzial,“ findet Ebert. Bewährtes aber wie die Bürgersprechstunde bleibe selbstverständlich erhalten.

Zunächst jedoch, so das frisch gewählte Führungsduo, gelte es, neue Idee und Vorhaben zu entwickeln und auch zu wagen, diese voranzubringen. Unabhängig davon werde man alles daransetzen, vernünftige Arbeit abzuliefern. „Und dazu muss man auch in den Gremien mit den anderen Parteien konstruktiv, pragmatisch und lösungsorientiert zusammenarbeiten,“ sagt Markus Ebert. Ohne unnötiges Gezänk, sondern in einer belebenden Diskussion. Und mit dem Politik und Bürger gleichermaßen umfassenden „Wir“ als Leitmotiv.