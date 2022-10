Warum ein Tipp-Spiel bei dieser WM?

Im „Logbuch“ erklärt unsere Redaktion, warum wir trotz Bedenken und kontroverser Diskussion am Tipp-Vergnügen zur WM festhalten.

Ja, wir werden es machen. Erneut - wie zu jeder WM und EM seit 2010 - werden wir unser Team-Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausrichten. Sollen und dürfen wir das? Darüber haben wir tatsächlich in der Redaktion diskutiert - und das auch kontrovers.

Eine WM in Katar mitten im Winter, nein, das finden auch wir nicht gut. Das Ausrichterland ist höchst problematisch - zweifellos. Menschenrechtsverletzungen, die Rolle der Frau und Stammesstrukturen entsprechen nicht unseren Wertebildern. Und dann ist auch noch Krieg. Müssen wir deshalb kollektiv so tun, als ob es diese WM nicht gibt oder sie bewusst boykottieren?

Wir haben entschieden, dass wir das nicht tun werden. Fußball aber wird gespielt. Und wir organisieren allein für die ehrliche Freude am Fußball ein Tippspiel für unsere Leser. Wir blenden nicht aus (unsere Reporter werden sicher kritisch berichten), wollen aber in für alle belastenden Zeiten ein Stück Normalität geben. Gerade unsere Tipp-WM hat doch immer wieder gezeigt, was uns Menschen hier vor Ort und überall in der Welt ausmacht: Zusammenhalt und Miteinander - im Spiel ebenso wie in den wichtigen Fragen des Lebens.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg