Warum Kathy Kelly erst später nach Arnsberg kommt

Das Konzert von Kathy Kelly in Arnsberg ist verschoben.

Arnsberg/Oeventrop. Kathy-Kelly-Konzert im Sauerland-Theater zunächst abgesagt. Späterer Termin ist in Planung.

Das für den 3. September 2022 geplante Konzert von Kathy Kelly gemeinsam mit dem „Jungen Chor“ Oeventrop im Arnsberger Sauerland-Theater muss auf nächstes Jahr verschoben werden. Grund dafür ist der bisher sehr mäßig laufende Vorverkauf.

„Selbst in Reihen unseres Chores haben wir nur eine Handvoll Tickets absetzen können“, berichtet Ingo Ramminger auf Nachfrage. Die „Ursachenforschung“ ist schwierig: „Im Gespräch mit Arnsbergs Kulturbüro-Leiterin Kirsten Minkel habe ich erfahren, dass parallel noch einige Freiluft-Events laufen“, so Mit-Organisator Ramminger. Außerdem vermutet der Müscheder, dass Angst vor Corona noch immer in den Köpfen der Menschen verankert ist – vor allem mit Blick auf Indoor-Konzerte.

Gekaufte Tickets bleiben gültig

Wie auch immer – Ticketanbieter „MCS“ hat den Vorverkauf gestoppt, damit es sich rechnet, hätten rund 200 Karten verkauft werden müssen – und es sind nicht annähernd so viele. Nun wird neu geplant: Sobald ein Ersatztermin feststeht, (vermutlich im Frühjahr 2023) wird dieser veröffentlicht.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den entsprechenden VVK-Stellen zurück gegeben werden. Auch die Gewinner unserer Verlosung müssen wir vertrösten. „Es ist schade“, so Ramminger, „auch für unseren Chor, der bereits eifrig geprobt hat.“

Nun hofft er, dass möglichst viele Fans ihre Tickets (noch) nicht zurückgeben, sondern auf den Ersatztermin warten.

