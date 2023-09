Warum Pfleiderer in Arnsberg Umwelt und Ethik wichtig sind

Arnsberg. Holzwerkstoffhersteller aus Bruchhausen erneut als nachhaltiges Unternehmen ausgezeichnet.

Der Pfleiderer-Standort Arnsberg kann auf eine lange Tradition in der Branche der Holzwerkstoffe zurückblicken. Am Standort in Bruchhausen werden Hochdruckschichtstoffe und Duropal HPL-Elemente hergestellt – bereits vielfach für ihr Design und ihre innovativen Eigenschaften ausgezeichnet. Inzwischen gewinnt auch der Aspekt „Nachhaltigkeit“ mehr und mehr an Bedeutung.

Auf dieses Feld hat die Pfleiderer-Gruppe zuletzt ihren strategischen Fokus gerichtet – und „nachhaltiges Unternehmertum“ lohnt sich offenbar: Im jährlichen Rating von Eco Vadis konnte der Holzwerkstoffhersteller nicht nur die Goldmedaille verteidigen, sondern auch seine Gesamtpunktzahl um fünf auf 76 von 100 Punkten steigern.

Eco Vadis

„Eco Vadis“? Das Nachhaltigkeitsrating dieses weltweit renommierten Anbieters zur Bewertung von ESG-Aktivitäten (ESG: englisch für Environmental, Social and Governance), berücksichtigt Kriterien aus den Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung und vergibt dafür jährlich Medaillen.

Durch konsequente Umsetzung seiner ESG-Strategie zählt Pfleiderer erneut zu den besten fünf Prozent aller bewerteten Unternehmen. Dazu trugen insbesondere weitere Verbesserungen in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik bei.

Die „Eco Vadis“ Goldmedaille. Foto: Pfleiderer / WP

„Die erneute Goldmedaille unterstreicht, dass wir uns nicht auf erreichten Lorbeeren ausruhen“, betont Dr. Frank Herrmann. Die ESG-Aktivitäten des Unternehmens seien fest verankert mit dessen Strategie, so der CEO der Pfleiderer-Gruppe weiter: „Das wird nicht nur von externen Rating-Agenturen honoriert, sondern vor allem auch von unseren Kunden“, betont Herrmann. So lasse sich nachhaltiges Unternehmertum mit wirtschaftlichem Erfolg verknüpfen: „Ein Gewinn für alle Stakeholder!“

Mehr Informationen unter https://ecovadis.com/de/ und https://www.pfleiderer.com/dach-de/nachhaltigkeit

