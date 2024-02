Warum viele jetzt nur noch einmal im Monat essen gehen

Beim IHK-Konjunkturgespräch in Arnsberg (vorne, v. l.): Johannes Lehde (J. Lehde GmbH, Soest); Christoph Dahlmann, (A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH, Arnsberg), Stefan Severin (IHK, Leiter Kommunikation und Volkswirtschaft); (hinten, v. l.): Jörg Nolte (IHK-Hauptgeschäftsführer), Friederike Menge (Hotel & Restaurant Menge an der Schlacht, Arnsberg), Gabriele Staats (Graphische Betriebe Staats GmbH, Lippstadt), IHK-Präsident Andreas Knappstein (Möbel Knappstein GmbH & Co. KG, Schmallenberg), Julia Wulf (Ketten Wulf Betriebs GmbH, Eslohe).