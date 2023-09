Was ist das?

Ursprünglich wurde Hobby Horsing im Jahr 2008 ins Leben gerufen. Seitdem hat sich diese einzigartige Hochleistungssportart schnell zu einer beliebten Aktivität für Jung und Alt entwickelt.

In Finnland werden sogar Meisterschaften in Hobby Horsing ausgetragen, und nun finden auch in Deutschland immer mehr Enthusiasten Gefallen daran.

Hobby Horsing basiert auf der Idee des kindlichen Steckenpferdreitens, bei dem keine lebendigen Pferde, sondern fantasievolle Steckenpferde zum Einsatz kommen.

Ähnlich wie im traditionellen Reitsport mit echten Pferden können verschiedene Disziplinen wie Dressur und Springen auch mit den kreativen Steckenpferden durchgeführt werden.

