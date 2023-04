Was kostet ein Familienausflug in Arnsberg und Umgebung?

Lust auf eine märchenhafte Stadtführung in in Arnsberg?

Arnsberg. Lust auf eine märchenhafte Stadtführung in Arnsberg oder lieber auf ein abenteuerliches Minigolf-Turnier am Möhnesee? Familienausflug mit Pfiff.

Man muss nicht unbedingt in den Urlaub fahren, um etwas zu erleben. Arnsberg und Umgebung bieten tolle Alternativen, gerade für junge Familien. Wie wäre es beispielsweise mit einem Ausflug in den Osterferien? Zwei beliebte Ziele für Groß und Klein: einmal sportlich, einmal kulturell.

Zunächst wird es märchenhaft, wenn am Mittwoch, 12. April um 15.30 Uhr, die Familienführung vom Verkehrsverein Arnsberg angeboten wird. Treffpunkt ist der Maximilianbrunnen. Von dort aus geht es durch die Gassen der Altstadt, wo die Kinder erfahren, wer wen im Trillerhäuschen eingesperrt hat, wer im Limpsturm wohnt und wo man sich mit Löffeln durch die Straßen futtern musste.

Die kostümierte Geschichtenerzählerin zieht die Kinder in ihren Bann. Foto: Privat

Die kostümierte Geschichtenerzählerin bindet die Kinder aktiv in die Führung mit ein und so wird mit Aschenputtel durch den Ballsaal getanzt und vielleicht das Geheimnis der goldenen Gans gelüftet. Altstadt und Schlossruine bieten eine schöne Kulisse, um Prinzessinnen und Prinzen, Hexen und Ungeheuer und so manch andere bekannte Märchenfigur in der Fantasie zum Leben zu erwecken. Auch die Eltern sollten auf ihre Kosten kommen und erinnern sich bestimmt an die eine oder andere Geschichte, die sie in der eigenen Kindheit so fasziniert hat. Der Preis für die märchenhafte Führung beträgt 6 Euro pro Nase. Eine Anmeldung beim Verkehrsverein Arnsberg ist unbedingt erforderlich. Telefon: 02931/4055.

Im Anschluss noch zum Italiener

So viele spannende Geschichten und Abenteuer machen hungrig. Für die Familie, Vater Mutter und zwei Kinder, empfiehlt sich an diesem Mittwochnachmittag ein Besuch im Restaurant La Vita an der Ruhrstraße 3. Hier gibt es wochentags von 12 bis 22 Uhr hausgemachte Nudeln und Pizza aus dem Buchenholzofen.

Am Fuße der Altstadt haben die Besitzer Peter und Pino ein italienisches Ambiente geschaffen, das Jung und Alt gleichermaßen begeistern sollte. Eine kleine Pizza Margherita für die Kinder kostet jeweils 6,50 Euro und die Eltern gönnen sich eine guten Tropfen Rotwein und frisch zubereitete Pasta. Zu viert ist die Familie mit rund 60 bis 70 Euro dabei.

Bevor die Schule wieder losgeht, lohnt sich vielleicht noch ein zweiter Ausflug am Wochenende. Diesmal geht es zum Abenteuer-Minigolfen an den Seepark Körbecke, Brückenstraße 21a. Der Betreiber Thomas Burkard wirbt für seine 18 Bahnen mit mannshohen Felsen, verschlungenen Pfaden, natürlichen Wasserläufen und Abschlägen bis zu 50 Metern Weite.

Die Minigolf Möhnesee ist seit Anfang April wieder geöffnet und die Preise wurden nicht erhöht. Foto: Privat

„Beim Adventure Golf am Möhnesee hätte selbst Indiana Jones seinen Spaß“, lacht er. In den Osterferien ist die Anlage täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Kinder bis 12 Jahren zahlen beim „Adventure Golf“ 6 Euro und Erwachsene einen Euro mehr. Wer nur eine „ruhige Kugel schieben“ möchte, ist beim üblichen Minigolf als Kind mit 3 Euro dabei und Eltern zahlen 4 Euro.

Zu Fuß über die Brücke zum Möhne Grill

Danach gibt es beim Möhne Grill (Parkplatz Südufer 993) noch eine Pommes-Rot-Weiß und eine Limo auf die Hand, dann ist die vierköpfige Familie mit rund 20 Euro auch satt. Ab nach Hause, am Montag geht die neue Woche los!

