Immobilien im Fokus Was soll aus dem Bahnhof Neheim-Hüsten werden?

Neheim/Hüsten. Stadt startet zweiten Versuch, einen Investor für die Station Neheim-Hüsten zu finden.

„Wenn einer einen Bahnhof hat, dann hat er was Feines zu vermarkten?!“ Offensichtlich ist es nicht ganz so einfach, denn das sogenannte „Investorenauswahlverfahren“ für das markante, quasi auf der Grenze der Stadtteile Neheim und Hüsten gelegene Gebäude ist am Montag bereits zum zweiten Mal gestartet worden. Im ersten Anlauf hatte sich niemand gefunden, der dem 1870 errichteten Bau neues Leben einhauchen möchte.

Engagiert – und seriös

„Investorenauswahlverfahren“? Dieser Begriff steht formal für den Aufruf, der bereits Anfang August 2022 formuliert wurde: „Für die Zukunft des Bahnhofgebäudes Neheim-Hüsten sucht die Stadt Arnsberg ab sofort eine(n) engagierte(n) Investor(in)“, hieß es seinerzeit. Gefunden wurde leider niemand; also heißt es ab sofort: „Auf ein Neues“.

Dass kein Zuschlag vergeben wurde, bedeutet nicht, dass es keine Interessenten gab – springender Punkt bei der Vermarktung der Immobilie ist wohl eher der Anspruch an künftige Nutzer: So sollen „Teams aus Investoren, Betreibern und Architekten gefunden werden, die geeignet und in der Lage sind, die Bestandsimmobilie zukunftsorientiert und wirtschaftlich umzunutzen und zu betreiben“.

Machbarkeitsstudie Eine vom Büro „yellowZ“ aus Berlin entwickelte Machbarkeitsstudie hat verschiedene Nutzungsszenarien dargestellt. Dabei werden die Themen „Bildung und Beruf“, „Tourismus“ und „Mobilitätshub“ berücksichtigt, auch das Thema Wohnen ist möglich. Eine beliebige Nutzung des alten Bahnhofsgebäudes außerhalb der formulierten städtebaulichen und architektonischen Ansprüche jedoch ist ausgeschlossen. Eine nachhaltige und zukunftsweisende Nutzung

sei alternativlos, legt sich

die Stadtverwaltung fest.

Zum „Bahnhofspaket“ gehören übrigens nicht nur das Hauptgebäude samt Anbauten und Außenanlagen, sondern auch weitere Flächen für Stellplätze, „die – je nach Konzept – baurechtlich erforderlich sein können“, führt die Verwaltung aus – und stellt außerdem klar:

„Die Gebäude können baulich verändert bzw. weiterentwickelt werden, wobei das Hauptgebäude in seiner äußeren Gestalt, also mit Blick auf Architektur, Materialität und Höhe, vom Grundsatz her erhalten bleiben soll.“

Nicht ohne Grund, räumliche Lage, hohe Besucherfrequenz und gute Sichtbarkeit machen den Bahnhof zu einem strategisch wichtigen Ort in der Gesamtstadt; daraus folgt: Die Immobilie soll „attraktives Eingangstor“ zur Stadt sein.

Wie kommt die Stadt überhaupt an den Bahnhof? Wie berichtet, hat die Verwaltung die Immobilie – Gebäude und Grundstück – im Zuge des „Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten“ und nach einem Beschluss des Rates aus dem Jahr 2015 drei Jahre später gekauft.

Die Vorderfront des markanten Gebäudes aus dem Jahr 1870 – die Immobilie soll „attraktives Eingangstor“ zur Stadt sein. Foto: WP

Bei der erneuten Investorsuche dürfte die jüngste Entwicklung vor Ort von Vorteil sein: Im Bemühen, den Ort weiterhin als „Mobilitätsdrehschreibe“ zu erhalten, hat die Stadt Arnsberg in den vergangenen Monaten die angrenzenden ehemaligen Lagerhallen hochwertig umgebaut, die nun als Stadtarchiv und durch die Tafel e.V. genutzt werden. Außerdem wurde im Jahr 2022 ein neuer Park & Ride-Parkplatz mit integrierter Bike & Ride-Anlage gleisseitig, entlang der Kleinbahnstraße, errichtet. Geplant ist zudem für 2024, unmittelbar neben dem Bahnhofsgebäude eine neue Parkpalette zu bauen. Auch der vorgelagerte Busbahnhof soll in Zukunft erneuert und umgestaltet werden. Und so geht es nun weiter:

Angebote, in Form von Umnutzungskonzepten, können noch bis Montag, 19. Juni 2023, über das Ausschreibungs- und Vergabeportal „Subreport ELVIS“ abgegeben werden.

