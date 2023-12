Wasserschaden im KiJu-Zentrum von Johannes-Baptist-Gemeinde

Neheim Im Kinder- und Jugendzentrum aus Neheim wurde ein Wasserschaden entdeckt. Die Gründe sind unbekannt. Kurzfristiger Umzug ins Pfarrheim.

„In unserem Kinder– und Jugendzentrum ist in den vergangenen Tagen ein großer Wasserschaden festgestellt worden, der nicht von den Mitarbeitenden oder den Kindern und Jugendlichen verursacht wurde. Die Behebung des Schadens wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, berichtet die Sankt-Johannes-Baptist-Gemeinde in ihrem aktuellen Pfarrbrief. Mehr Informationen habe das Pfarrteam allerdings noch nicht, erklärt Lisa Dörheide vom Kinder- und Jugendzentrum: „Am vergangenen Donnerstag wurde der Schaden festgestellt, und seitdem wissen wir noch nicht, woher genau er stammt und wie lange die Behebung dauern wird.“

Auch interessant

Vorübergehend ist das Kinder- und Jugendzentrum deswegen vom Untergeschoss des Gebäudes in das erste Obergeschoss - Bereich des Pfarrheims - umzuziehen. Somit muss das Zentrum nicht schließen.

Gruppierungen, die bereits Veranstaltungen gebucht haben, werden in den kommenden Tagen vom Pfarrbüro kontaktiert und es wird gemeinsam nach einer Alternative in anderen Pfarrheimen der Gemeinde gesucht. Die Pfarrei hofft weiter: „Wir hoffen im Interesse der Kinder und Jugendlichen trotzdem sehr auf Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg