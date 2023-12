Weihnachtliches Konzert vor fast ausverkauftem Haus

Arnsberg Die stimmungsvoll ausgeleuchtete Kirche St. Michael war am Freitagabend nahezu ausverkauft. Viele Gäste sangen zum Abschluss gerne mit.

Das richtige Weihnachtswetter ließ vergeblich auf sich warten, doch das machte nichts. Es dauerte nur wenige Minuten, da hatte der unter Chorleiter Frank Rohrmann gut vorbereitete Rainbow-Gospel-Chor bereits zu Beginn des Konzertes die Zuhörer in seinen Bann gezogen. Die stimmungsvoll ausgeleuchtete Kirche St. Michael war am Freitagabend nahezu ausverkauft, um den Gästen eine regelrechte Auszeit vom zurückliegenden Weihnachtsstress zu bieten. Dazu hatte der Neheimer Chor musikalische Gäste eingeladen.

Kevin Babucke an der Orgel

Mit dabei war der Chor CornerStones aus Wickede unter der Leitung von Daniel Pütz, sowie das Vokalensemble Quartett Plus, Freienohl, ebenfalls unter der Leitung von Frank Rohrmann. Highlight des Abends und mit Spannung erwartet war der im Herbst ins Leben gerufene Projektchor „A Christmas Gospel“, der nach nur acht Proben seine Stimmgewalt zum Ausdruck brachte. Auch das Publikum wurde aufgefordert, bekannte Weihnachtslieder zu singen und wurde dabei von Kevin Babucke an der Orgel begleitet. Am Ende gab es viel Beifall für ein Konzert auf hohem Niveau.

