Weihnachts-Tipps: Zeitreise und Europas längstes Spielgerät

Weihnachten steht vor der Tür. Hier kommen Tipps für eine schnelle Auszeit aus dem stressigen Alltag – von Volontärin Livia Krimpelbein.

Geschenke packen, Kochen, die Verwandten verwöhnen. Wunderschön, aber stressig. Wer dem Weihnachtsalltag entfliehen will – allein, oder mit seinen Liebsten – findet hier ein paar Ideen für die Feiertage.

Mein Tipp für Euch

Das Turmblasen in Menden bietet seit jeher eine Alternative zu Weihnachtsgottesdiensten – am Heiligen Abend startet es um 16.30 Uhr vor der Vinzenz-Kirche. Draußen gemeinsam singen statt in der Kirche.

Viel Spaß für wenig Geld

Für 3,90 Euro ein Hip-Hop-Theaterstück? Weihnachten steht vor der Tür und hunderte Aufgaben warten auf den Hausmeister. Der beauftragt seine Tochter, die aber nach einer anderen Idee sucht. Die Geschichte von Renegade, dem Weihnachtsroboter, hören wir am Freitag um 15 Uhr, und am Samstag um 11 Uhr im Depot Dortmund.

Im Rampenlicht

470 Millionen Jahre Geschichte: Warum machen wir nicht mal eine Zeitreise durch die Jahrhunderte? Donnerstag und Freitag von 10-17 Uhr und außer an den Festtagen Samstag und Sonntag von 11-18 Uhr können wir auf Entdeckungstour gehen. Unser Erkundungsort ist das Museum für Ur- und Frühgeschichte (Wasserschloss Werdringen, Hagen).

Für die Kleinen

An Petterson und Findus erinnere ich mich noch allzu gut aus meiner Kindheit. Freitag um 11 Uhr gibt es im Theater Hagen eine Weihnachtsvorstellung für die Kleinen: „Morgen, Findus, wird’s was geben“ erzählt von einem Schnee-Abenteuer der zwei Helden und davon, wie sie ihr Weihnachten retten.

Das Sporthighlight der Woche

Wer als Familie an den Feiertagen fernab der vielen Schlemmerei Zeit an der frischen Luft verbringen und etwas erleben möchte, ist am Aventura-Spielberg in Medebach genau richtig. Auf einer Länge von 160 Metern und 32 Höhenmetern lädt Europas längstes Spielgerät zum Spielen und Klettern ein.

Aventura-Spielberg, oberhalb des Center-Parcs-Parks in Medebach, ganztägig und ganzjährig geöffnet, die Nutzung ist kostenlos.

Mal was anderes

An Weihnachten mal etwas anderes machen? Mir scheint da eine Idee, die gestern in der Redaktion aufkam, am entspanntesten: Einfach mal ins Schwimmbad gehen. Stelle ich mir schon echt schön vor, mal eine Stunde Solebad. Das Nass öffnet am 2. Weihnachtsfeiertag von 9 bis 22 Uhr, inklusive Sauna.

